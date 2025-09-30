La UE tendrá nuevos objetivos climáticos para la cumbre COP30, según Von der Leyen

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia el discurso sobre el estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia

0 sep (Reuters) -La Unión Europea fijará objetivos de reducción de emisiones para 2035 y 2040 a tiempo para la cumbre sobre el clima COP30 de noviembre, dijo el martes la presidenta de la Comisión Europea, después de que el bloque incumpliera el plazo de la ONU para aprobar los objetivos este mes.

Otras grandes economías, incluida China, cumplieron el plazo de la ONU.

"Antes de la COP30 de Belém, fijaremos los objetivos de las CDN para 2035 y 2040", dijo Ursula von der Leyen en un acto de la UE celebrado en Bruselas a través de un mensaje de vídeo. La ONU se refiere a los objetivos climáticos de los países como "contribuciones determinadas a nivel nacional" (CDN).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

CAMBIO DE TÁCTICA PARA ALCANZAR UN CONSENSO

Aunque intenta presionar a los países de la UE para que tomen una decisión, Von der Leyen reconoció la necesidad de pragmatismo dadas las divisiones entre los países miembros sobre los objetivos.

"La forma de alcanzar estos objetivos será diferente. El mundo ha cambiado. La competencia global es feroz y no siempre justa. Necesitamos más flexibilidad, más pragmatismo, pero si mantenemos el rumbo, proporcionaremos estabilidad a los trabajadores, claridad a las empresas y certidumbre a los inversores", declaró.

Von der Leyen afirmó que Europa mantendrá sus objetivos climáticos, que Bruselas está reduciendo la burocracia para ayudar a las empresas en la transición ecológica y que está invirtiendo en redes eléctricas para que los consumidores noten los beneficios de una energía renovable más barata.

Pero, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tratado de liderar un alejamiento de la acción climática, las economías se han estancado y Europa ha priorizado el gasto en defensa, y algunos miembros de la UE han presionado a la Comisión para que ralentice su agenda verde.

Las conversaciones sobre el clima de la COP30 en Belém, Brasil, pondrán a prueba el apetito de las principales economías por proseguir sus esfuerzos.

No todos confían en que la UE acuerde a tiempo sus objetivos. Países como Francia, Alemania y Polonia han exigido a los países que debatan los objetivos climáticos en una cumbre a finales de octubre. Eso dejará a los Estados miembros con solo unas pocas semanas para terminar y aprobar los objetivos antes de la COP30.

"No sé si llegaremos a tiempo para Belém, no lo sé. Ahora mismo depende de muchos, muchos elementos", dijo un alto responsable polaco.

Con información de Reuters