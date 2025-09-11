Centro de predicción de EEUU ve un 71% de probabilidad de La Niña durante octubre-diciembre

FOTO DE ARCHIVO: Un poste de medición para la lectura de los niveles de agua se encuentra en el embalse de Runge en la ciudad de Runge

En los próximos meses puede haber una transición de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) neutral a La Niña, con un 71% de probabilidad de que ocurra entre octubre y diciembre, informó el jueves el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos.

"A partir de entonces, se favorece La Niña, pero las probabilidades disminuyen al 54% en diciembre de 2025-febrero de 2026", añadió el centro meteorológico estadounidense.

La Niña forma parte del ciclo climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que afecta a las temperaturas del agua en el centro y el este del Océano Pacífico.

La Niña da lugar a temperaturas del agua más frías, lo que aumenta las posibilidades de inundaciones y sequías, que pueden afectar a los cultivos. Cuando el ENOS es neutro, las temperaturas del agua se mantienen en torno al nivel promedio, lo que da lugar a un clima más estable y, potencialmente, a mejores cosechas.

"Si llegamos a una débil La Niña, debería ser muy breve y débil (...) todos los modelos vuelven a neutral a finales de año", y un lento calentamiento hasta condiciones cercanas o superiores a neutral a finales de la próxima primavera boreal, dijo Donald Keeney, meteorólogo agrícola de Vaisala Weather.

"Las condiciones neutras suelen dar lugar a condiciones de crecimiento favorables en el centronorte de Estados Unidos, pero más secas en las llanuras centrales y meridionales durante el otoño y el invierno. Las perspectivas son un poco más favorables para Sudamérica, especialmente el centro y el norte de Brasil", añadió.

La Oficina Meteorológica de Japón había dicho el miércoles que había un 60% de probabilidad de que no se presentara La Niña y continuaran las condiciones meteorológicas normales hacia el invierno en el hemisferio norte.

La Organización Meteorológica Mundial dijo el martes que el regreso de La Niña podría empezar a afectar a los patrones meteorológicos mundiales a partir de septiembre.

