FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de personas sostiene pancartas en las que se lee "Santuario" mientras el Ayuntamiento de Los Ángeles se reúne para considerar la adopción de una ordenanza de "Ciudad Santuario'' en el Ayuntamiento, en Los Ángeles, California

‍El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles ‍que los pagos ⁠federales a los estados se detendrán el 1 de febrero por sus llamadas "ciudades santuario", aunque no detalló a qué fondos o estados se refería.

Trump reiteró un comentario que hizo en la víspera, cuando ‌afirmó que el Gobierno federal ⁠retendrá el dinero ⁠a partir del próximo mes.

"A partir del primero de febrero, no se ‍harán más pagos por parte del gobierno federal a ⁠los estados por ‌sus corruptos centros de protección criminal conocidos como ciudades santuario", escribió Trump en una publicación en las redes sociales.

En agosto, ‌un juez ‌federal impidió que la administración de Trump retuviera la financiación a más de 30 jurisdicciones, entre ellas Los Ángeles, ​Baltimore, Boston y Chicago, que se han negado a cooperar con su línea dura de represión de la inmigración tras los decretos firmados por el mandatario hace un año.

La orden ‍judicial sólo afecta a las jurisdicciones que se adhirieron al caso, que sigue pendiente. También se han presentado otras múltiples demandas sobre ​financiación y políticas de santuario.

Representantes del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de ​inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters