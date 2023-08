Cómo elegir un servicio de citas online tras una ruptura: prueba con aplicaciones especializadas y chat roulettes

Conocer gente nueva después de una ruptura, sobre todo de una relación larga, puede causar grandes dificultades. La persona simplemente no sabe cómo actuar, cómo intentar entablar nuevas relaciones ni cómo conocer a gente nueva en general. De hecho, se trata de un fenómeno completamente natural que muchas personas experimentan tras una ruptura.

Los psicólogos nombran varias razones por las que esto ocurre:

Las rupturas causan dolor emocional y estrés de alguna manera. Esto suele provocar una disminución de la autoestima y la confianza en uno mismo, lo que a su vez afecta a nuestro deseo y capacidad de conocer gente nueva.

Las rupturas dolorosas de las relaciones provocan el miedo a repetir una situación similar. Una experiencia así siempre es desagradable, por lo que las personas no quieren repetirla y no tienen prisa por iniciar nuevas relaciones románticas.

Afrontar una pérdida toma tiempo. Tras una ruptura necesitas recuperarte y restablecer el equilibrio emocional. Y esto no es el proceso más rápido.

A menudo, una ruptura destruye otros vínculos sociales. Puedes perder amigos en común, cambiar de círculo social para alejarte de tu expareja y excluir todo lo que te recuerde a ella.

Por supuesto, cada persona es diferente, y las razones por las que puede resultar difícil conocer gente nueva tras una ruptura pueden variar. No quiere decir que lo anterior te aplique.

Pero nuestro objetivo no es decirte por qué es difícil conocer gente nueva después de una ruptura, sino ayudarte a seguir adelante. Así que, ¡no perdamos el tiempo!

Nueva tendencia: pasar de las citas fuera de línea a las online

Según el Grupo Match, propietario de Tinder y otros servicios populares, 600 millones de solteros de todo el mundo tienen acceso a Internet, y 400 millones de ellos nunca han utilizado una aplicación de citas. Es decir, sólo uno de cada tres solteros utiliza uno u otro servicio de citas en línea. Pero el número de estas personas aumenta cada año.

Muchas personas prueban las citas en línea después de una ruptura. Para ellos, se trata de una nueva experiencia y de oportunidades completamente nuevas. Pero, sobre todo, es una oportunidad de ir más allá de su círculo social principal y ampliar sus horizontes. Al mismo tiempo, se está produciendo una transición de los servicios de citas en línea “masivos” a otros más especializados. Y aquí, tal vez, sea necesario detenerse a hablar de tales servicios.

Servicios de citas especializados: ejemplos y ventajas de su uso

Aunque nunca hayas utilizado sitios y aplicaciones de citas, probablemente conozcas sitios como Tinder, Badoo, Bumble y otros. Se tratan de servicios de citas realmente masivos utilizados por cientos de miles de personas en todo el mundo.

Las ventajas de estas grandes plataformas de citas en línea son una audiencia numerosa y activa, pero al mismo tiempo, puede ser realmente difícil encontrar tu alma gemela aquí, porque el público es demasiado diverso. Y lo que es más importante, según las estadísticas, cerca del 48 % de las personas utilizan este tipo de servicios únicamente por interés y, en principio, no tienen previsto iniciar una relación seria. Y sólo el 13 % de los usuarios busca realmente citas prometedoras.

Si lo tuyo son las citas serias y con proyección al futuro, te recomendamos que prestes atención a las plataformas de citas especializadas. Su audiencia es mucho menor, pero es aquí donde puedes encontrar fácilmente personas afines y con las que realmente te interesará comunicarte y pasar tiempo.

Hay muchos servicios de citas en línea especializados. Podemos citar algunos como ejemplo:

Tastebuds: aplicación de citas que permite a los usuarios encontrar personas con gustos musicales similares.

Bristlr: aplicación para hombres con barba y para quienes les gustan los hombres con barba.

HER: aplicación de citas para lesbianas, bisexuales y gays. Ofrece un espacio donde las mujeres pueden encontrar pareja o simplemente hacer nuevas amistades.

50PlusMatch: sitio web diseñado para personas mayores de 50 años. Les ayuda a encontrar una pareja que también pertenezca a su mismo grupo de edad y comparta su experiencia de vida.

Christian Mingle: sitio de citas enfocado en la comunidad cristiana. Ofrece a los cristianos la oportunidad de encontrar pareja con los mismos valores y creencias religiosas.

Estos son sólo algunos ejemplos de sitios y aplicaciones especializadas de citas, y la variedad está en constante expansión. Independientemente de tus intereses, prioridades y valores, es probable que encuentres una plataforma más especifica que se adapte a tus preferencias y te ayude a encontrar la pareja adecuada.

Sin embargo, hay situaciones en las que las citas clásicas no son adecuadas para una persona por una razón u otra. Por ejemplo, no les gustan las citas a través de mensajes de texto, no quieren pagar por cuentas premium en los servicios de citas populares, o simplemente no quieren entender todas las complejidades de una nueva aplicación. En este caso, podemos recomendarle una alternativa: el videochat aleatorio.

El chatroulette aleatorio es un sitio o una aplicación que cumple una función principal: conecta a usuarios aleatorios a través de video, lo que permite conocerse y comunicarse sobre diversos temas.

Este formato de citas dista mucho de ser nuevo. El primer vídeo chat Omegle apareció a principios de 2009. Y ese mismo año se lanzó su alternativa: Chatroulette. Desde entonces, han aparecido un gran número de chats de video de este tipo, que siguen siendo extremadamente populares al día de hoy.

Si te interesa este formato, te recomendamos que prestes atención a los siguientes chat roulettes aleatorios:

Azar: popular video chat roulette en el que no sólo se puede chatear con desconocidos cara a cara, sino también realizar o ver emisiones de video. Entre otras cosas, Azar te permite ganar dinero real en las emisiones de video, pero todavía vale la pena recordar que este formato no es el mejor prometiendo relaciones románticas.

Holla: videochat aleatorio bastante funcional para smartphones que permite encontrar interlocutores por ubicación, intereses y otros parámetros. Aquí los usuarios tienen perfiles muy informativos, lo que permite aprender mucho sobre una persona incluso antes del primer encuentro.

CooMeet: chat roulette con un filtro de género sin errores, lo que lo hace perfecto para los usuarios que quieren conocer sólo personas del sexo opuesto. Este chatroulette español tiene un sitio web fácil de usar y aplicaciones móviles para iOS y Android, traductor de mensajes integrado y moderación de alta calidad.

Chatroulette: el video chat roulette, que, como ya hemos dicho, fue uno de las primeros de su género. Se trata de un sitio de citas por video bastante clásico. Durante mucho tiempo, Chatroulette tuvo una moderación bastante mediocre, pero recientemente los desarrolladores se han tomado en serio esta cuestión y el uso del videochat se ha vuelto mucho más cómodo.

Chatspin: chat ruleta simple con filtros de género y ubicación. Pero tiene una característica interesante: las máscaras A/I, que ocultan tu rostro a los interlocutores hasta que tú mismo decidas abrirte a ellos. Esto puede ser muy útil para quienes se preocupan por su anonimato y privacidad.

El chat rulet es una excelente opción para quienes desean ver al interlocutor, oír su voz, leer el lenguaje corporal y, en definitiva, comprender mejor qué tipo de persona hay al otro lado de la pantalla. Ni un solo chat en una aplicación de citas te dará el mismo efecto que un videochat.

En lugar de una conclusión: cuándo puedes empezar a conocer nuevas personas después de una ruptura

No hay consenso sobre esta cuestión ni siquiera entre los psicólogos. Algunos creen que no hay que precipitarse y que es necesario darse tiempo para recuperarse de una ruptura. Otros, por el contrario, afirman que no se puede estar solo demasiado tiempo, porque en el futuro será mucho más difícil iniciar una relación nueva.

En cualquier caso, tienes que aprender a escuchar tus propios sentimientos y emociones. Sentirás cuándo es el momento de empezar a buscar, y entonces tendrás que recomponerse, ser proactivo y actuar. ¡Los resultados no tardarán en llegar!