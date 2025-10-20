Trump dice espera acuerdo justo con China y promete acelerar entrega de submarinos a Australia

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, suben al Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, de camino a West Palm Beach, Florida

20 oct (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que espera llegar a un acuerdo comercial justo con su par chino, Xi Jinping, y que planea acelerar la entrega de submarinos de propulsión nuclear a Australia.

Las declaraciones del presidente republicano indican tanto su voluntad de aliviar las tensiones con Pekín como un impulso para fortalecer los lazos de defensa con un aliado clave en el Indo-Pacífico.

Trump hizo estos comentarios antes de mantener conversaciones bilaterales en Washington con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Creo que estaremos bien con China. China no quiere hacerlo", dijo Trump antes de presumir del tamaño y la fuerza del Ejército estadounidense. "Tenemos lo mejor de todo y nadie se va a meter con eso (...) Creo que acabaremos con un acuerdo comercial muy fuerte. Ambos estaremos contentos", añadió.

Trump declinó hacer comentarios sobre las informaciones que apuntan a que Pekín está presionando a Washington para que no apoye la independencia de Taiwán.

(Reportaje de Andrea Shalal y Jarrett Renshaw, Editado en español por Juana Casas y Ricardo Figueroa)