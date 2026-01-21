Comunidades chilenas devastadas por incendios se unen mientras crece la frustración por respuesta estatal

Incendios forestales en la región chilena del Biobío

Los voraces incendios cerca de la sureña ciudad chilena de Concepción empezaban a disminuir el miércoles, debido a que un cielo nublado y ‍la humedad trajeron menores temperaturas ⁠a la región costera tras días de calor extremo, que atizaron las llamas.

Aún persistían columnas de humo y se espera que la cifra actual de 20 muertos aumente a medida que la policía y los forenses buscan cadáveres en edificaciones destruidas por los incendios.

Mientras seguían las búsquedas, los residentes comenzaron a limpiar escombros y reconstruir con ayuda principalmente de vecinos y voluntarios.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Carlos López, concejal de la cercana localidad de Cobquecura, reunió dinero, clavos, madera, cemento y otros materiales de construcción con ayuda de ‌comercios locales y los entregó en camión a Punta de Parra, ⁠una de las zonas más afectadas que vio ⁠decenas de casas destruidas.

"Vimos la desesperación y la necesidad y nos pusimos la mano en el corazón", dijo López.

Doralisa Silva, de 34 años, no logró obtener madera ‍para construir casas que distribuía un camión, pero recibió juguetes y ropa para su hija de dos años, Celeste. Se refugiaban ⁠bajo láminas metálicas apoyadas sobre un muro de ‌cemento que aún estaba en pie.

"Fue caótico, fue doloroso. Ver que todos los sueños se acaban de un día para otro", dijo Silva.

Cuando se produjo el incendio, Silva intentó huir del pueblo con su hija, pero las salidas estaban bloqueadas, lo que la obligó a refugiarse en un campo de tierra junto ‌a su ‌casa.

Silva y otros residentes afectados elogiaron la ayuda de la comunidad, pero criticaron la falta de apoyo del Estado.

“Toda la ayuda que tenemos ahora mismo ha sido de gente que ha entregado comidas, alimentos, de todo”, dijo la vecina Nancy Barrientos, de 44 años, quien pidió carpas, ​baños o información clara por parte de las autoridades.

ALCALDE CRITICA LENTITUD DE RESPUESTA

El alcalde de la cercana Penco, Rodrigo Vera, dijo que las autoridades locales restablecían servicios básicos como la electricidad, pero se hizo eco de las críticas sobre la lenta respuesta nacional.

"Ese decreto lo firma el presidente. Se demoró 12 horas", dijo Vera, añadiendo que el retraso dificultó el despliegue de recursos militares y de bomberos. "El dolor de la gente ‍no es mañana, era ayer".

El presidente Gabriel Boric visitó Concepción el domingo, pero no las comunidades destruidas, alegando preocupaciones de seguridad.

El martes en Temuco, Boric dijo que la reconstrucción empezaría una vez que se completara la búsqueda de víctimas y que se estaba iniciando la entrega de viviendas de emergencia y ayuda financiera. "Estamos trabajando a máxima ​velocidad, pero hay procesos que hay que respetar", señaló el mandatario.

Su oficina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El gobierno de Boric fue criticado por la lenta ​reconstrucción tras los letales incendios en Valparaíso en 2024. El presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el 11 de marzo, ha prometido priorizar ⁠la reconstrucción en las comunidades afectadas.

"La gente tiene hambre y va a tener frío y merece un techo. Y eso requiere otro ritmo, otra planificación y otra voluntad política", dijo Vera.

Con información de Reuters