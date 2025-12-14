Chilenos votan en elecciones presidenciales que darían un viraje hacia la derecha

Chile celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Los chilenos acudían el domingo a votar en una segunda vuelta electoral presidencial que se estima llevaría al país al giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura militar, que terminó en 1990.

Hay unos 15,6 millones de votantes convocados a las urnas, que cerrarán a las 18.00 hora local (2100 GMT) y los resultados preliminares se esperan para poco después.

El balotaje enfrentará a José Antonio Kast, del Partido Republicano de extrema derecha que él fundó, contra Jeannette Jara, candidata de la coalición oficialista de centroizquierda y militante del Partido Comunista.

Si bien Jara ganó la primera vuelta de noviembre con 26,85% de los votos, Kast superó a varios rivales de derecha y quedó en segundo lugar con el 23,92%. Se proyecta que la mayoría de quienes apoyaron a esos candidatos votarán por Kast, lo que le aseguraría el 50% de los votos y la presidencia.

CAMPAÑAS CIERRAN CON ENFOQUE EN CRIMEN

A medida que las campañas llegaban a su fin ambos candidatos intercambiaron críticas, pero también se centraron en el tema principal que definió la contienda: la criminalidad.

Hablando el jueves tras una barrera protectora transparente en la ciudad sureña de Temuco, capital de una región sacudida por el conflicto entre comunidades de la etnia mapuche y el Estado, Kast describió un país en caos y prometió restablecer el orden.

"Este gobierno generó caos, este gobierno generó desorden, este gobierno generó inseguridad", dijo el abogado de 59 años. "Nosotros vamos a ir a la inversa, vamos a generar orden, seguridad y confianza".

Si bien Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, un reciente auge del crimen organizado y la inmigración sacudió al electorado y se ha convertido en la mayor preocupación.

El tema se convirtió rápidamente en un dolor de cabeza para el presidente izquierdista Gabriel Boric, quien llegó al poder en una ola de optimismo progresista tras las protestas generalizadas contra la desigualdad y el interés de redactar una nueva Constitución.

Boric, quien por ley no podía repostularse, se apresuró a adaptarse, aumentando los recursos para las fuerzas policiales, creando grupos de trabajo dedicados a combatir el crimen organizado y desplegando militares en la frontera.

Pero no fue suficiente para muchos votantes. Boric lidia con bajos índices de aprobación, mientras que las propuestas de línea dura de Kast contra la delincuencia y los migrantes han atraído apoyo.

"Este país necesita una reforma importante, necesitamos retomar un rumbo que tuvimos por varias décadas y que ahora estamos totalmente perdidos", dijo José Pinochet, un abogado de 55 años, mientras le lustraban los zapatos en una calle de Santiago.

Antonia Moreno, de 21 años, dijo que votaría por Jara, pero no cree que sea probable que gane.

"Lamentablemente vamos a ser parte de los países en los que está logrando este avance en el Congreso y en el poder ejecutivo la ultraderecha", dijo.

LÍNEA DURA

Es probable que una victoria de Kast sea celebrada por los inversionistas, que esperan que un gobierno favorable al mercado impulse reformas económicas, como desregulación y cambios a los mercados de capital del país rico en cobre.

El peso chileno se fortaleció y el índice bursátil referencial subió tras los resultados de la primera vuelta del mes pasado. Aunque no obtuvo una mayoría clara en el Congreso, se espera que Kast logre aprobar algunos ajustes económicos si gana el balotaje.

"A la tercera va la vencida", dijo durante un discurso tras llegar a la segunda vuelta en noviembre. Ésta es su tercera candidatura a la presidencia y la segunda vez que pasa al balotaje tras perder contra Boric en 2021.

Muchas opiniones de Kast fueron consideradas demasiado extremas por los votantes en 2021. Pero ahora han encontrado más audiencia entre un electorado que anhela seguridad y está cansado de los partidos políticos tradicionales.

"Veo la expresión de la derecha, de la extrema derecha, como una vía de escape al rechazo a la política", dijo Marta Lagos, analista, encuestadora y directora fundadora de Latinobarómetro.

Estas son las primeras presidenciales con voto obligatorio y todos los mayores de 18 años habilitados para sufragar. Ese cambio añade incertidumbre, ya que los sondeos muestran que alrededor del 20% aún está indeciso o afirma que votará en blanco.

"Hay un porcentaje de electores que no se sienten cómodos ni con Jara ni con Kast", dijo Guillermo Holzmann, analista político de la Universidad de Valparaíso. "La pregunta es, si las personas votan nulo o blanco, ¿a quién favorecen, digamos, en término de los votos válidos?".

Durante su cierre de campaña el jueves en la ciudad norteña de Coquimbo, Jara prometió ser dura contra el crimen, destacó la necesidad de programas sociales fuertes e instó a los electores a no dejar sus votos en blanco.

"A quien esté pensando votar nulo, pensando votar blanco, conversen con ellos, hay mucho en juego, tenemos que avanzar y no retroceder ", dijo la abogada de 51 años y exministra del Trabajo de Boric.

(Reporte Alexander Villegas y Fabián Andrés Cambero, editado por Natalia Ramos)