La CGT Formosa respaldó a Insfrán tras el fallo de la Corte y advirtieron que se mantendrán "alerta, unidos y organizados"

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución de Formosa, al considerarlo contrario a la Constitución Nacional, lo que invalida la reelección indefinida del gobernador; frente a esto, la Confederación General del Trabajo (CGT) Delegación Regional Formosa expresó su rechazo y repudio al fallo: "Está viciada de argumentos inverisímiles y queda claramente en evidencia que la misma responde a espurios intereses políticos".

"La independencia de las provincias argentinas no puede ser avasalladas con dictámenes fallidos que atentan contra la voluntad del pueblo que tiene el derecho de establecer democráticamente las reglamentaciones y leyes que señalen el camino y futuro de cada sociedad que habita, convive y conoce el lugar donde nace y se realiza, de acuerdo a la voluntad de la mayoría", expresaron dese la CGT local.

En ese sentido, remarcaron el compromiso entre los trabajadores de la CGT y el Gobierno provincial: "La inmensa mayoría de los trabajadores formoseños, a través de sus representantes en la CGT Regional, se mantendrá firme en seguir acompañando al gobernador Gildo Insfrán".

Por último advirtieron: "Ante la pretensión de avasallamiento de nuestros derechos fundamentados en nuestra Carta Magna provincial, nos mantendremos alertas, unidos y movilizados".

Insfrán sobre el fallo de la Corte

El pasado viernes, en el marco de la entrega de viviendas que preadjudicó el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) de Formosa en septiembre, el gobernador Insfrán reflexionó sobre la situación socioeconómica del país, al mismo tiempo que se refirió al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia el jueves pasado.

"Ayer algunos se pusieron contentos porque la Corte Suprema sacó un fallo. Me alegro, nosotros en octubre ya sacamos la necesidad de reforma de nuestra Constitución y con orgullo vengo a decirles que una vez más defendimos los intereses de cada uno de nosotros", subrayó Insfrán durante su discurso.

Del mismo modo, aseguró que "el pueblo de Formosa va a elegir a pesar de que ellos deseen que en el fallo diga quién de la oposición debe ser gobernador de Formosa". Sin embargo, recalcó que este fallo supone "un tiro de gracia al federalismo, no es algo delegado a la Nación", ya que las provincias son preexistentes a la Nación como ente.

En esa línea, el mandatario formoseño cuestionó: "No hay obras públicas en el país, hoy comunicaron de que también el ministro Sturzenegger disolvió la secretaría de viviendas de la Nación. Ahora esos recursos que llegaban a la provincia a través de la secretaría de viviendas no vienen más. No queremos que esos impuestos que conformaban ese fondo de la vivienda que no se los queden ellos, sino que se los envíen a las provincias para que sigamos haciendo las obras que faltan".

"La inflación está prácticamente controlada, pero este año de Gobierno se aumentó a una deuda de 92 mil millones de dólares. Cuando yo hago un ajuste es para disminuir mi deuda, pero no solamente eso. Me dijeron que no iban a emitir más, y ahora tenemos el doble de la masa de la emisión que teníamos. Todas estas cosas me hacen ruido porque y escuchamos estos versos con el Mega Canje de De la Rúa, con los créditos que recibió Macri con el FMI", comparó posteriormente.

"Yo les vengo a decir que este gobernador va a estar siempre con ustedes, este gobernador no va a cambiar de ideas. Vamos a pelear siempre por la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Para la grandeza de nuestra Nación", concluyó en su discurso.