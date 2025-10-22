Para profundizar la formación profesional, Formosa realizará la edición 60° de capacitación en seguridad e higiene

El Gobierno de la provincia de Formosa apuesta a la capacitación para la generación de empleo y fortalece la formación en seguridad alimentaria con una nueva edición del curso gratuito de manipulación segura de alimentos. Esta instancia permitirá acceder al examen para la obtención del carnet habilitante nacional. Organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, la capacitación se desarrollará en modalidad virtual los días martes 21 y miércoles 22 de octubre, de 8.30 a 11.30 horas.

En diálogo con medios locales, el director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, ingeniero José González, explicó que el curso está dirigido todas las personas que necesiten obtener el carnet de manipulador de alimentos, el cual es un requisito establecido por el Código Alimentario Argentino para los trabajadores que intervienen en la producción, elaboración, transporte y comercialización.

González remarcó que el curso forma parte de las políticas públicas trazadas por el Gobierno de la provincia de Formosa, dirigido por Gildo Insfrán, en este caso, en materia sanitaria. El referente sostuvo que la manipulación segura de los alimentos “es una herramienta fundamental para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos, prevenir enfermedades y proteger la salud de los consumidores”.

Una herramienta fundamental para el mercado laboral

En diálogo con Siempre Formosa, el director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, José González, detalló que quienes deseen inscribirse podrán hacerlo ingresando al link. Además, en las redes sociales del organismo hay un QR que conduce al formulario.

González destacó que el carnet “es de alcance nacional”, lo que brinda una espectacular posibilidad para las personas que lo obtengan, ya que "quedan habilitadas para realizar cualquier actividad que interactúe con alimentos o materias primas, en cualquier etapa de la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta la venta, en cualquier lugar de la Argentina”.

Además, especificó que desde esta capacitación "se apunta a brindar los conocimientos básicos necesarios para quienes deban manipular alimentos: productores, elaboradores, transportistas, comerciantes y personal gastronómico, entre otros”. El referente detalló que en el primer día del curso se abordarán los siguientes temas: marco normativo de la Ley 18.284 del Código Alimentario Argentino (CAA), conceptos generales, alimentos seguros y las cinco claves de la inocuidad.

Asimismo, en el segundo encuentro los contenidos que se verán son: Alimentos Libres de Gluten (ALG), Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Finalmente, los estudiantes deberán rendir el examen de forma presencial en las oficinas de nuestra Dirección, ubicadas en la calle Pringles 346”, señaló González.