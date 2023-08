Cecilia Moreau se comprometió a la creación de nuevas universidades públicas y de calidad en el país

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, instó a que el Congreso “siga generando oportunidades, como la creación de nuevas universidades públicas y de calidad” y agregó que “hoy la realidad nos plantea enormes desafíos de cara al futuro, sobre todo para quienes creemos en lo público como motor de desarrollo y justicia social”.



“En este tiempo como presidenta de la Cámara de Diputados, me comprometo a trabajar para darle la media sanción a aquellas universidades públicas que todavía no se han logrado, que van a generar, además, crecimiento en esos lugares porque después de ese proceso de inclusión educativa, esas ciudades van a crecer, esos sueños se van a lograr, y cada persona que se reciba se va a quedar colaborando en su lugar, con su familia, con sus amigos, con sus raíces”, sostuvo.



En ese sentido, señaló que “estamos a pocos meses de cumplir el 40 aniversario de la democracia. Ese aniversario se da en un contexto muy complicado, con narrativas profundamente regresivas que tienen un objetivo claro: desandar el camino transitado en estas cuatro décadas para restituir un orden donde no todos tenemos lugar y donde las herramientas que permiten este camino de inclusión también quedarían negadas”.



La titular de la Cámara baja se manifestó de tal manera durante el Seminario “Creación de Universidades Públicas: Inclusión, democratización y cercanía”, en el marco de los 40 años de democracia, en un encuentro celebrado en el Salón Delia Parodi, junto a diputados, referentes de la educación y egresados de universidades públicas nacionales.



“Desde el ´83 hasta la actualidad, con las luces y las sombras que hemos tenido en cada uno de los procesos, se duplicaron las instituciones, se cuadruplicó la matrícula de alumnos y alumnas, y se amplificó la oferta de carreras”, expresó Moreau y añadió que “estoy convencida de que todo aquel que pasa por la universidad pública no solo sale con un título, sino también con la capacidad de generar pensamiento crítico”.



Asimismo, la diputada nacional Alicia Aparicio, autora del proyecto de creación de la Universidad del Delta, invitó a “darle valor agregado a las universidades públicas y gratuitas, porque es la mejor forma de defender el futuro de nuestra Patria”.



En tanto, el rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade, dijo que “uno de los desafíos de la democratización del conocimiento es la creación de nuevas universidades, para que cada vez más chicos y chicas puedan alcanzar un nivel superior de estudios”.



Por otra parte, la licenciada Laura Gómez, egresada de Relaciones Laborales por la Universidad Arturo Jauretche, relató su experiencia como estudiante de una universidad nacional y abogó por la creación de más altas casas de estudios en Argentina.