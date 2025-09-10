Juez del Supremo de Brasil rompe con colegas en el caso Bolsonaro y vota a favor de la anulación

Fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro

El juez del Supremo Tribunal de Brasil Luiz Fux pidió el miércoles la anulación del caso contra el expresidente Jair Bolsonaro debido a lo que llamó una "absoluta falta de jurisdicción" para el panel de cinco jueces que lleva el caso.

Aún parece probable que el alto tribunal condene a Bolsonaro por planear un golpe de Estado para permanecer en el poder después de que terminara su mandato. Dos jueces ya han votado a favor de la condena y los otros dos fueron nombrados por el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotó a Bolsonaro en las elecciones de 2022.

El ex presidente está acusado de participar en una organización criminal armada, intentar abolir violentamente la democracia, organizar un golpe de Estado y dañar bienes del Estado y bienes culturales protegidos.

Sus abogados han mantenido su inocencia en todos los cargos.

Fux argumentó el miércoles en las deliberaciones finales del juicio que el caso debería haber sido visto por tribunales inferiores porque Bolsonaro había dejado el cargo.

"Voto (...) que el Supremo Tribunal Federal no tiene jurisdicción para juzgar este caso porque los acusados ya habían perdido sus cargos (políticos)", dijo Fux.

Una vez involucrado, agregó, el pleno de la Corte Suprema debería haber manejado el juicio en lugar del panel de cinco jueces, porque se trata de crímenes cometidos mientras Bolsonaro era presidente.

(Reportaje de Ricardo Brito; Redacción de Isabel Teles; Editado en español por Juana Casas)