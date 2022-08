Bitcoin Core, una de las herramientas más importantes para minar y recibir bitcoins

El minado de los bitcoins es algo bastante difícil de hacer sobre todo si no contamos con las herramientas necesarias que nos faciliten el proceso. No basta solamente con tener el equipo, ya que el software puede llegar a ser tan importante como la calidad de las placas de video destinadas al minado.

Sin embargo, Bitcoin Core es mucho más que solamente eso, y justamente por ello acá te contaremos los puntos más relevantes acerca de este programa.

Qué es Bitcoin Core

Es uno de los softwares sobre esta red más completos que hay en internet. Desarrollado por la propia compañía Bitcoin, esta aplicación incluye una wallet para enviar/recibir criptos e incluso puede ser utilizada para llevar a cabo el minado de la moneda virtual madre.

Como dato curioso, debemos mencionar que no existe ninguna persona/empresa propietaria de BTC como sucede contra buena parte del resto del mundo crypto. Según podemos precisar al momento de ingresar a su página web, BTC está controlado por sus usuarios a lo largo del mundo. Los desarrolladores son capaces de mejorar el software pero no de forzar cambios que puedan llegar a alterar los protocolos.

Organización Bitcoin

Quienes estén interesados en este apasionante mundo, deben ver todo lo que la organización está haciendo en pos de optimizar los procesos. Este grupo de gente coordinada es algo bastante revolucionario, y trabaja a destajo para sacar actualizaciones de red que beneficien a sus usuarios, siendo “Lightning” las más eficiente a la hora de abaratar los costos de las transacciones entre cuentas. En caso de que no sepas mucho acerca de Bitcoin Core, acá te encontrarás con información clave que te despeje las dudas necesarias y puedas hacer uso de dicha herramienta.

Qué no es Bitcoin Core

Antes de empezar a describir en detalle este programa, bueno sería comenzar diciendo exactamente qué no es y despejar algunos preconceptos que pueden ser errados. Para que sepas, Bitcoin Core no es ninguna clase de criptomoneda nueva que puedas comprar en algún exchange. Por motivos de los cuales hablaremos luego, esta app no es una “bifurcación” del software de bitcoin como algunos la denominan.

Hay gente que incluso afirma sin temor a equivocarse que Bitcoin Core en realidad no existe como tal, cometiendo un error bastante grave que desinforma a su entorno y evita que estos se empapen de sus beneficios. Como última aclaración, otra gente “experta” insiste en que no es más que un equipo de desarrolladores que trabaja en las sombras para mejorar el ecosistema, otra cosa que no es cierta pero es un poco más acertado que lo anterior.

Cómo ejecutar Bitcoin Core

Para definirlo fácilmente, Bitcoin Core es un cliente cuyo funcionamiento se lleva a cabo mediante el protocolo Bitcoin. Si bien es cierto que no necesariamente debés usarlo para recibir/enviar BTC, no deja de ser una opción si es que te gusta como está diseñada y te sientes cómodo. De hecho tiene su propia wallet cuando te descargás el cliente, permitiendo las transacciones y almacenar ahí tus tokens.

Esta cartera pesa aproximadamente unos 350GB, por lo cual es fundamental contar con una computadora de gran capacidad para que no dé error en un futuro. Sumado a eso, habrá que esperar unos 2 días para que el monedero y la red se sincronicen a la perfección. Esto se debe hacer solamente la primera vez y, cuando trascurra ese tiempo, serás libre de usar Bitcoin Core.

Minar con Bitcoin Core

El minado con Bitcoin Core es la función principal por la cual los usuarios con máquinas potentes eligen esta herramienta. Para unos pocos puede llegar a ser algo muy rentable, pero tenés que saber que dicha actividad consumirá una buena cantidad de energía y también tiempo. Para hacerlo, vas a tener que poseer un ordenador realmente potente, lo que en un pasado era innecesario porque con una computadora normal era más que suficiente para llevar a cabo el minado.

A medida que la cripto comenzó a circular y los halvings hicieron efecto, los cálculos efectuados por las máquinas se hicieron más difíciles, por lo que carecer de un ordenador específico es un error. Las fábricas de minería que se montaron alrededor del mundo es toda una preocupación para aquellos interesados por el medioambiente, intentando imponer la minería sostenible con recursos renovables como la energía solar.

¿Es seguro Bitcoin Core?

No te preocupes por la seguridad de la app. Si tu computadora es segura y no tiene virus, entonces no habrá ningún tipo de inconveniente. Ten precaución al momento de trabajar con el software, evitando descargar cualquier clase de archivos de internet para que nada ponga en riesgo el minado.

Nunca te olvidés de la volatilidad a la cual tanto bitcoin como todas las criptos están expuestas, lo que te servirá para no invertir en equipo más dinero del que te podrías permitir perder en caso de que pase algo malo. Antes de operar bitcoin o lo que sea, considerá tu experiencia en el mercado y las sensaciones a la hora de perder dinero.

Característica del software

Como ya hemos dicho, Bitcoin Core es más que tan solo un cliente útil para el minado y almacenamiento de tokens. Consiste en un cliente muy completo, lo que implica que:

Es capaz de ejecutar un nodo de la red: Si querés, podrás hacer que descargue una parte o la totalidad de la blockchain de bitcoin y funcionar a modo de nodo, verificando/validando la información recibida. Facilidad para hacer uso del protocolo full: Todas las características/avances de la red serán aprovechadas por la app. Puede crear una wallet de firma única, multifirma, etc. Incluso podés usar esta herramienta como billetera fría si la configurás bien. Las transacciones son personalizables, cambiando los fees desde que empezás a usarla.

Elementos de Bitcoin Core Wallet

Cuando se haya instalado la herramienta, inmediatamente se ejecutará el menú que dispone de al menos 4 opciones para que las veas todas. En un principio puede ser bastante abrumador, pero acá te las explicaremos para que tengas una ventaja a la hora de usarla.

Vista general

En la vista general se ve el estado del monedero. Desde el saldo actual hasta las transacciones recientes y hasta qué punto está sincronizada la blockchain. Dispondrás de toda la info necesaria para vigilar saldos y más aspectos.

Enviar

A la hora de efectuar un pago o mandarle BTC a alguien, habrá que ir a la pestaña “Enviar”. Acá será fácil efectuar una transacción, colocando la dirección en su espacio correspondiente. Tras hacerlo, deberás indicar la cantidad para mandar, dejar la comisión asignada por default y darle a “enviar”. Muy fácil.

Recibir

“Recibir” sirve para que la app te dé una dirección para compartir y que te envíen los tokens. Apenas la abras te sentirás un poco abrumado por la cantidad de campos que existen, pero en “solicitar pago” te aparecerá la dirección correspondiente.

Transacciones

El apartado “transacciones” es de los más importantes del programa. Acá descansa el historial de las transacciones recibidas y efectuadas. Recomendamos asignarle un nombre clave a cada wallet de destino con una palabra que te facilite recordar a quién le mandaste o quien te mandó los tokens.