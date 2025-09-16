Rusia practica el lanzamiento de misiles de crucero sobre el mar de Barents con Bielorrusia

FOTO DE ARCHIVO. La fragata rusa de la Flota del Norte Almirante Golovko lanza un misil hipersónico Zircon contra un objetivo durante el ejercicio estratégico conjunto Zapad con Bielorrusia, en el mar de Barents, en esta imagen fija de vídeo

Aviones bombarderos estratégicos rusos Tu-160 realizaron misiones de entrenamiento de combate sobre el mar de Barents durante unas maniobras militares conjuntas con Bielorrusia y practicaron el lanzamiento de misiles de crucero, informó el martes el Ministerio de Defensa ruso.

Rusia y Bielorrusia están concluyendo cinco días de maniobras bélicas, cuyo nombre en clave es Zapad (Oeste), en una demostración de fuerza que, según afirman, está diseñada para poner a prueba la preparación para el combate.

Los simulacros, que tienen lugar días después de que fuerzas polacas y de la OTAN derribaran drones rusos que penetraron en el espacio aéreo polaco, han inquietado a algunos países vecinos. Polonia ha cerrado temporalmente su frontera con Bielorrusia como medida de precaución.

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS EJERCICIOS ZAPAD?

Según el Ministerio de Defensa ruso, los aviones bombarderos con capacidad nuclear sobrevolaron durante unas cuatro horas las aguas neutrales del mar de Barents, al norte de Escandinavia, escoltados por cazas MiG-31.

"Durante la misión de entrenamiento de combate, las tripulaciones practicaron lanzamientos tácticos de misiles de crucero lanzados desde el aire contra objetivos críticos de un enemigo simulado", declaró.

El ministro de Defensa bielorruso, Viktor Khrenin, iba a observar otra parte del ejercicio Zapad en un campo de entrenamiento en Rusia el martes, dijo su Ministerio.

No especificó la naturaleza de ese elemento, pero dijo que tendría lugar en "condiciones lo más cercanas posibles al combate".

Bielorrusia es un estrecho aliado de Rusia y ha apoyado su guerra en Ucrania, aunque sin comprometer sus propias tropas en los combates. El líder bielorruso, Alexander Lukashenko, ha permitido al presidente ruso, Vladimir Putin, estacionar misiles nucleares tácticos en Bielorrusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a cultivar lazos más estrechos con Lukashenko, tratado durante mucho tiempo como un paria por Occidente, y relajó algunas sanciones a Bielorrusia la semana pasada a cambio de la liberación de 52 presos, entre ellos opositores políticos del veterano líder.

En una señal de la mejora de las relaciones, oficiales militares estadounidenses observaron parte del ejercicio Zapad en Bielorrusia el lunes.

Con información de Reuters