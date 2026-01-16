Un importante festival australiano se disculpa por vetar la asistencia de una escritora palestina

FOTO DE ARCHIVO: Consecuencias de un tiroteo durante una celebración de una festividad judía en Bondi Beach, Sídney.

‍Un importante festival de arte australiano ha pedido disculpas a una escritora palestino-australiana tras retirarle la invitación por sus comentarios sobre Israel, ‍lo que desató una polémica ⁠que obligó a cancelar la Semana de los Escritores de Adelaida de este año.

El Consejo del Festival de Adelaida se retractó el jueves de la decisión de excluir a la académica y novelista Randa Abdel-Fattah, la invitó a regresar a la edición del año próximo y le pidió disculpas "sin reservas por el daño que la Corporación del Festival de Adelaida le ha causado".

La junta canceló el martes la Semana de los Escritores, uno de los principales eventos literarios ‌australianos y parte del Festival de Adelaida, después de que ⁠180 autores internacionales y australianos la boicotearan ⁠por la prohibición de Abdel-Fattah. La directora de la Semana de Escritores, hija judía de supervivientes del Holocausto, dijo que no podía participar en el ‍silenciamiento de una autora palestina.

La junta directiva original del festival dimitió en respuesta a la reacción.

ABDEL-FATTAH ACEPTA LAS DISCULPAS, PERO ⁠DICE QUE NO ES UNA "SOLUCIÓN RÁPIDA"

"La libertad ‌intelectual y artística es un poderoso derecho humano. Nuestro objetivo es defenderla, y en este caso la Corporación del Festival de Adelaida se ha quedado muy corta", dijo la nueva junta en un comunicado.

Abdel-Fattah aceptó las disculpas "como reconocimiento de nuestro derecho a hablar públicamente y con verdad sobre ‌las atrocidades ‌que se han cometido contra el pueblo palestino", pero afirmó en una publicación de la red social X que "no es una solución rápida para reparar el daño y la herida infligidos".

Dijo que consideraría la invitación al evento de 2027 en el estado de ​Australia del Sur.

Después de que Abdel-Fattah aceptara las disculpas, la banda británica Pulp dijo que actuaría en el Festival de Adelaida, lo que supone una marcha atrás en su boicot.

La semana pasada, la junta directiva del festival dijo que había retirado la invitación a Abdel-Fattah a la Semana de los Escritores porque, "dados sus comentarios anteriores", no sería culturalmente sensible incluirla en el evento "tan poco después de (lo de) ‍Bondi", en referencia al tiroteo del mes pasado en un acto judío en el que murieron 15 personas.

La junta no mencionó ningún comentario específico realizado por Abdel-Fattah que condujera a tomar esa decisión.

Los comentarios pasados de Abdel-Fattah sobre Israel han sido criticados por algunos grupos judíos y pro-Israel, y el Consejo de ​la Comunidad Judía de Australia del Sur había estado presionando para impedir la participación de la escritora en el festival.

En marzo de 2024 escribió en X: "La lucha armada ​es un derecho moral y legal de los colonizados y brutalizados (...). Los gobiernos occidentales que utilizan la sangre de los palestinos como tinta ⁠para escribir el derecho internacional no tienen ninguna autoridad para definir los conceptos de genocidio, terrorismo, autodefensa, resistencia y proporcionalidad".

Con información de Reuters