El legislador australiano Bob Katter amenaza con un puño a un periodista en una rueda de prensa

Bob Katter, miembro del Partido Australiano de Katter por Kennedy, discute con el reportero de 9News Josh Bavas durante una rueda de prensa en Brisbane, Queensland, Australia

Un veterano legislador australiano amenazó el jueves a un periodista de televisión en una rueda de prensa sobre inmigración, sacando el puño y afirmando que ya había dado puñetazos a personas por mencionar su ascendencia libanesa.

Bob Katter, fundador del Partido Australiano de Katter, un partido populista que defiende a los agricultores de las zonas rurales, convocó la rueda de prensa para hablar de su propuesta de asistencia a la Marcha por Australia, una manifestación contra la inmigración que se celebrará el domingo en varias ciudades.

"Usted mismo tiene ascendencia libanesa", dijo un periodista en el acto celebrado el jueves ante el Parlamento del estado de Queensland, en Brisbane, antes de que Katter le interrumpiera.

"¡No digas eso! Porque eso me irrita y he dado puñetazos en la boca a gente por decirlo", gritó Katter, señalando con el dedo a Josh Bavas, reportero de la cadena de televisión australiana Channel Nine.

"Mi familia lleva aquí 140 años".

Katter dijo "hoy me estoy conteniendo" al no pegar a Bavas.

Más tarde tachó al reportero de "racista", acercándose a él y haciendo el amago de darle un puñetazo, según mostraron imágenes de televisión.

"En mis casi 20 años en el periodismo, nunca había experimentado ese tipo de reacción por parte de un representante electo", dijo Bavas en un comunicado tras el incidente.

Fiona Dear, directora de noticias y actualidad de la empresa matriz del canal, dijo que las amenazas de Katter eran inaceptables y las acusaciones de racismo "infundadas y ofensivas" y pidió que se disculpara.

La oficina de Katter no respondió a la petición de comentarios.

"Creo que es bastante ofensivo amenazar a un periodista", dijo un reportero, después de que Katter se negara a responder a más preguntas sobre el tema en la rueda de prensa.

"Entendido", respondió Robbie Katter, hijo de Katter y legislador estatal también presente en la rueda de prensa.

Katter, de 80 años, es el legislador federal más longevo de Australia y es conocido por sus excéntricas opiniones.

En 2017, se hizo viral tras afirmar abruptamente que no tenía tiempo para debatir sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que "cada tres meses, una persona es despedazada por un cocodrilo en el norte de Queensland".

Con información de Reuters