Hallados veinte cadáveres en Pakistán tras una inundación provocada por fuertes lluvias

FOTO DE ARCHIVO. Residentes de pie en un terreno elevado mientras el agua de lluvia que fluye de las montañas cruza una zona dañada, después de una tormenta que causó fuertes lluvias e inundaciones en Jaiber Pajtunjuá, en el distrito de Buner, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán

Los equipos de rescate recuperaron el martes más cadáveres en un pueblo de montaña del noroeste de Pakistán donde las inundaciones repentinas provocadas por lluvias torrenciales derrumbaron casas y edificios, elevando el número de víctimas mortales al menos a 20, según informó el comisionado del distrito local.

El número de víctimas asciende a un total de 358 muertos por las inundaciones en la provincia de Jaiber Pajtunjuá desde el viernes, más de 200 de ellos en el distrito de Buner, el más afectado.

Según la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres, entre los fallecidos hay 30 niños.

Esta clase de aguacero es un fenómeno poco frecuente en el que caen más de 100 milímetros de lluvia en una hora en una zona pequeña, según las autoridades. Las autoridades han advertido de la llegada de más lluvias en dos rachas de monzón hasta el 10 de septiembre.

En Buner, el viernes por la mañana llovió más de 150 milímetros en una hora. El lunes, cayó otro aguacero cerca de Gadoon, en las montañas del distrito de Swabi, también en Jaiber Pajtunjuá.

El comisario del distrito, Nisar Khan, dijo que, además del aumento a 11 del número de muertos 11 el lunes, varios residentes seguían desaparecidos en la remota aldea.

"Estamos utilizando todos los recursos disponibles, incluida maquinaria pesada como excavadoras, para recuperar los cuerpos desaparecidos", declaró.

El agua de la crecida descendió de las montañas y arrasó las casas, dijo.

Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, las intensas lluvias se han cobrado vidas y han sembrado la destrucción en varios distritos del noroeste.

El martes, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres informó de que se había enviado a las zonas afectadas por las inundaciones más material de socorro, como tiendas de campaña, mantas, generadores eléctricos, bombas, medicinas y raciones de comida.

Las lluvias torrenciales y las inundaciones de esta temporada monzónica han causado la muerte de 695 personas en todo Pakistán desde finales de junio.

Con información de Reuters