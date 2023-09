Pocos picnics y mal tiempo en el festejo del Día de la Primavera en Palermo

El festejo del Día de la Primavera y del Día del Estudiante se llevó a cabo hoy en los Bosques de Palermo con pocos jóvenes haciendo picnics en un día nublado, a diferencia de años anteriores, donde una multitud se reunía en las plazas y parques porteños.

"Vinimos a pasar el día, la verdad que a veces festejamos y a veces no. Vinimos acá porque nuestros padres nos dijeron que en su momento ellos venían a hacer picnic en Palermo y que se juntaba mucha gente. Nos dijeron que nos cuidemos, pero la verdad que está retranquilo", dijo a Télam Thiago, de 17 años y oriundo del barrio porteño de Villa Lugano, que concurrió junto a sus amigos de la escuela Nuestra Señora de la Paz.

"En general hacemos otra cosa, nos juntamos en una casa o en una plaza más cerca. Esta vez quisimos esta vez salir un poco del entorno", contó el joven.

A diferencia de años anteriores, cuando los jóvenes se agolpaban en los parques de Palermo e incluso había disturbios, este año se pudo ver poca gente haciendo picnics por los festejos de la primavera.

En los Bosques de Palermo se vivió como un día común con gente haciendo deporte y familias dando de comer a los patos de los lagos.

Soledad, madre de Sofía, comentó que vinieron en tren desde Loma Hermosa, partido de San Martín, para festejar el primer Día del Estudiante de su hija y sus amigas.

"Vinimos todo el grupo porque ellas empezaron el secundario este año. Vino poca gente por el mal tiempo, siempre se llenaba acá", aseguró.

Dalila, una de las chicas que acompañaba Soledad, bajó el volumen del parlante donde escuchaba una canción de Nicki Nicole y opinó que "está muy lindo Palermo, es muy divertido pasar el día con amigas".

Otro de los pocos grupos de adolescentes que estaban en el Rosedal fue el de Candela y sus 5 amigas, todas de 16 años, que llegaron desde Villa Maipú, partido de San Martín, con medialunas, galletitas Oreo y frutillas.

"Pensábamos que iba a haber más gente. Ahora está mas pinchado, pero se sigue festejando, la gente prefiere ir a un shopping o hacerlo en una casa", aseveró la joven y agregó que "vamos a ir a caminar un rato y nos volvemos".

Agustina, estudiante de enfermería de la UBA, y Enzo, estudiante de locución en la Universidad de La Matanza, son novios y viajaron desde Gregorio de Laferrere, para festejar el Día del Estudiante en Palermo.

"Pensábamos que iba a estar lleno pero el día no acompaña. Es raro, un poco bajón, estaría bueno que este lleno como era antes", se lamentó Enzo.

"Todavía no me regaló una flor, me la debe", bromeó Agustina.

A pesar de la poca gente que asistió a los festejos, desde el Gobierno porteño se dispuso un operativo especial de prevención en parques y plazas para reforzar la seguridad, por lo que se vio gran cantidad de agentes policiales caminando por las calles internas de los bosques.

"Antes de la pandemia venía más gente, hoy vine a vender pensando que iba a haber gente y hay muy poca", dijo a Télam Luis Enrique, vendedor ambulante de flores que salían 1100 pesos.

"Esta difícil pero igual siempre se vende algo", se esperanzó.

Carlos, vendedor de flores en la esquina de la avenida Bullrich y Cerviño, comentó que "no se vende nada, no hay nadie en los parques, viene muy flojo".

Con información de Télam