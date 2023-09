Horóscopo de la semana del 4 al 10 de septiembre de 2023

Horóscopo del lunes 4 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sus pasos están en buen camino en el plano económico. Resurgen de un período difícil. No pierdan las posibilidades que se le van a presentar. Una señal más que clara le dará alguien cercano. Expectativas varias. No se dejen influenciar, escuchen sus pensamientos. Momento de color: amarillo claro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Logran hacer respetar sus nombres y el prestigio en sus trabajos. Demuestran sus capacidades y buenos modos. Llega para algunos una propuesta del exterior que deberían considerar. Posibilidad para todos. A veces todo se nos da de golpe, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Momento de color: amaranto.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Reciben una orientación positiva y acertada que refiere a sus actividades. Estarían a punto de concretar algo que esperan desde hace tiempo. Una llamada los previene de cometer un error. Lo bueno es estar a tiempo y preparado para todo. Historias que se repiten en lo afectivo. Precaución. Momento de color: rosa viejo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Aprenden de una situación confusa a hacer respetar sus opiniones. Llegan a ustedes personas nuevas que los ayudarán a ver ciertas cosas en forma diferente y más simple. Apertura de pensamiento y visión. El punto es estar abiertos a los cambios y no temerles. Momento de color: verde bosque.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Observarán ciertas actitudes no muy buenas en personas de su entorno laboral. Mantengan un perfil bajo y sepan restar importancia a las banalidades. Surge espontáneamente una propuesta que los atraerá., igualmente, revisen cada punto. No siempre las cosas son como esperamos. Momento de color: celeste.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Traten de realizar firmas o gestiones importantes en esta fecha. Las cosas están fáciles y justas para ustedes hoy. Acercamiento que esperaban, no rechacen invitación. Es bueno ir en favor de lo que sentimos, la autenticidad deleita el interior de las almas. Confianza. Momento de color: cereza.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Logran que les acepten una propuesta. Los contratos o las cosas que estén por firmar deberían revisarlas con alguien idóneo o más objetivo. Recibe un llamado que no esperaba. Emoción. La confianza es buena pero acompañada de responsabilidad y firmeza. Momento de color: borgoña.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Estrechan sus manos con alguien que desde hace tiempo estaban alejados. Las diferencias a veces nos perjudican y el punto es conciliar. Traten de realizar los trámites que deban antes de finalizar esta semana. Todo es mejor si comprendemos al prójimo. Momento de color: siena.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Localizan a alguien que podría ayudarlos en un tema laboral que no puede resolver solo. La expectativa de lograr un buen acuerdo con respecto a los ingresos todavía no podrán cumplirse. La lucha por lo que uno quiere conseguir a veces debe ser intensa y con paciencia. Momento de color: manteca.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Esperanza recobrada para alguien del entorno familiar. Busquen entre los suyos a alguien que quiera hacer un negocio y tenga ganas de aceptar el desafío. Posibilidad de crecimiento. En la vida hay que probar y probarse para tener logros. El no está, hay que lograr el sí. Momento de color: mandarina.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Reserven una opinión que a tiempo estarían de darla más adelante. A veces en el trabajo surgen cosas que no son muy positivas. Día complicado pero para seguir de buen humor. Todo está en cómo interpretamos las cosas que nos van sucediendo. Amor de ensueño. Momento de color: lavanda floral.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Intención positiva de alguien del entorno afectivo. Los ayudan a encontrar una solución esperada en el plano económico. No se apresuren a tomar una decisión que afecta sus sentimientos. Traten de separar los sentimientos u emociones de la razón y lo que se debe hacer. Momento de color: verde agua.

Horóscopo del martes 5 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día de reuniones en el que la fuerza de Marte se hará sentir a favor de ustedes. Tengan en cuenta favorecer a un amigo que le pide ayuda. La tranquilidad y la compenetración en el amor son vitales. Prestar atención a quienes nos rodean es parte de nuestras obligaciones. Momento de color: rosa fuerte.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Podrían encontrarse con alguien del entorno laboral fuera de su trabajo. Surge afecto y buena sintonía. Buen día para comienzos. Hay un familiar que requerirá un favor suyo, trate de considerarlo. Estar abierto a los demás de la misma forma que esperamos de ellos. Momento de color: carmesí.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Particular decisión tomarán en sus trabajos, presten atención a los cambios que se van a generar. Una historia de amor se recupera a partir de encuentro provocado por ustedes demostrando que lo importante es luchar por lo que se quiere. Energía y salud emocional. Momento de color: azul verdoso.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Depositan en ustedes una confianza especial. La capacidad de comprensión que tienen naturalmente los ayudará a comprender una situación desagradable que puede ocurrir en el plano afectivo. Cuando algo desagradable ocurre debemos tratar de estar tranquilos sobre todo con nosotros mismos. Momentos de color: amatista.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Consiguen una entrevista importante en el plano laboral que los ayudará a formular un pedido que desean hacer. Éxito rápido y a la vista. Un recuerdo los pone melancólicos. Evitar las malas sensaciones, tratar de sentirse bien aunque sea difícil. El Universo ayuda. Momento de color: agua.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Capitalizan un objetivo y lo logran. Sus intenciones son bien claras en el plano afectivo, serán bien correspondidos. Traten de buscar un momento en el día para relajar sus mentes. Buscar nuestro espacio dentro del tiempo, ubicarnos en calma, darnos lugar en todo sentido. Momento de color: jade.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Una inquietud los llevará a golpear puertas difíciles de ser abiertas. Lograrán más de lo que imaginan. Acepten invitaciones que les formulen y no traten de evitar la posibilidad de lucir sus encantos. A Libra no le cuesta tanto tener encantos. Úsenlos y disfrútenlos. Momento de color: bermellón.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Alternarán la jornada con subas y bajas en el plano afectivo. Tensión que se disipará si hablan a tiempo. Reciben una oferta más que interesante en el plano económico. Momentos dey aires frescos. Renovación. No temer cuando tenemos la posibilidad de crecer. Momento de color: lavanda.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Superan inconvenientes en el área de las actividades. Lo cotidiano se manejará con algunos cambios que favorecerán su espíritu inquieto. Invitación que los entusiasmará. Estar agradecido cuando las cosas que esperamos suceden y no olvidarse. Busquen mayor tranquilidad. Momento de color: limón.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Una dedicación que les llevará gran parte del día será la de solucionar problemas con papeles. Organicen sus tiempos. Las expectativa en el plano sentimental arribarán donde ustedes esperan. Alegría. Poner énfasis en dar paso a poder disfrutar de las emociones y creer que son posibles. Momento de color: esmeralda.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Bloquean una situación molesta en sus lugares de trabajo. Abren paso a una nueva posibilidad gracias a contactos importantes para lo que necesitan. No distraigan su atención de quienes están esperándolos. El tiempo si se quiere se lo busca y se lo encuentra. Momento de color: turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Capacidad de resolución frente a situación de desorden en sus hogares. Los ánimos estarían un poco alterados pero con un poco de buen humor mejoraría todo. Sorpresa. El punto es buscar la mejor manera de sentirse frente a los inconvenientes. Todo puede revertirse. Momento de color: carmesí.

Horóscopo de miércoles 6 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Aprendizaje que refuerza las maneras de encarar las cosas, controla sus emociones. Evolución. Se producen conversaciones que les traerán una mayor tranquilidad en el plano afectivo. Darse cuenta que podemos siempre empezar de nuevo. Amparo y contención. Momento de color: anaranjado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Dediquen un tiempo del día para sentarse a realizar llamados importantes que competen a las actividades. Descubren un mundo nuevo a partir de contactos que llegan a sus vidas. A veces hace falta que llegue alguien a nuestra vida para que podamos cambiar. Renovación. Momento de color: oliva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Les prometen formar una sociedad para llevar a cabo un proyecto. Lean y vean atentamente las condiciones, puede ser algo bastante bueno. El amor requiere mayor atención suya. No se descuiden. Darle la importancia que merecen a nuestras prioridades. Autoprotección. Momento de color: maíz.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los llamarían para integrar una reunión en la que se hablarán cosas importantes del trabajo. Se aclaran situaciones y se generan mejorías. Conocerán o reconocerán a alguien que les da sensación de paz. Lo importante es reconocer en uno lo que está buscando en el otro. Momento de color: uva.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Se acelera un proyecto que comparten con personas de su entorno familiar. Las cosas están dadas para que todo funcione bien. Traten de poner un poco más de presencia en las relaciones de pareja. Demostrar lo que sentimos es más importante que decirlo. Sinceridad. Momento de color: rojo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día con mucho movimiento en el área laboral. Tomen con calma ciertas sugerencias que les harían que no son muy bien intencionadas. Saber que hay personas complicadas. El amor lo respaldará cerrando la jornada alegremente. No tomarse las cosas a la tremenda es sanador. Momento de color: lila.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) No pongan en juego sus emociones frente a ese gran entusiasmo que tienen con alguien que recién conoce. Sepan esperar a que las cosas se decanten y tomen su rumbo definitivo. Equilibrarnos y aprender a manejar la ansiedad por nosotros mismos y por quienes nos rodean. Momento de color: anaranjado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Llegan a ustedes respuestas que estaban esperando con mucha esperanza. Alegría. El trabajo se verá con un día tranquilo aunque aún llegan ciertas impresiones de inestabilidad. Saber que todo se mueve, todo cambia y que todo puede modificarse. Sensación. Momento de color: arándano.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Logran vencer antiguos miedo que los aquejaban. Sus energías están intactas. Es un buen día para conectarse con la parte interior y verse. El momento si se quiere se encuentra. Todo es posible si ponemos lo necesario para conseguir las cosas que nos proponemos. Momento de color: apio.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Deberían plantearse aflojar un poco sus tensiones y manejarse desde otra postura mental para enfrentar los problemas. Hay un intento real de aproximación de personas que todavía piensan en ustedes. Hacer lo posible para estar bien es una tarea diaria y asumida que debemos realizar. Momento de color: manzana roja.

Acuario 821 de enero al 18 de febrero) No se manejen con una postura difícil en el plano laboral, no es un gran día para mantener conversaciones importantes. Sus proyectos de pareja son posibles si logran materializar sus palabras. A veces creemos que hacemos las cosas muy bien, el punto es corroborarlo. Revisen trabajos. Momento de color: púrpura.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) A través de encuentros sociales, podrían integrarse a grupos de personas con cosas en común. Lograrán nuevas e importantes amistades. Un tiempo de espera les pedirán en el plano afectivo, vean si pueden otorgarlo. Buscar dentro de uno las respuestas más íntimas cuando se trata del corazón. Momento de color: amarillo fuerte.

Horóscopo del jueves 6 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) La casualidad no existe, traten de interpretar lo que la vida quiere decirles en el plano afectivo. Una nueva actitud de alguien del entorno familiar los aliviará. Superación. Todo debería apuntar hacia la armonía y la mejor opción para todos. Ver desde afuera los problemas ayuda. Momento de color: verde bosque.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sus expectativas laborales pueden verse cubierta. Momento de hablar, hay cosas que ustedes saben que en este momento sería bueno develar. Suceso importante. Aprender a decir cuando es necesario y se sepa que ayuda aresolver problemas o dificultades. Momento de color: ciruela.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se corrige una posición que no era fácil en el área laboral. Pareciera que alguien va a ceder. Los momentos de felicidad se recuperan en el plano afectivo dejando un buen saldo de felicidad. Apuntar a las cosas simples es una de las actitudes más sanadoras y tranquilizantes que podemos hacer. Momento de color: zafiro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No se dejen sugestionar por ciertos datos que les llegan con respecto a sus trabajos. Esperen la próxima semana para confirmar. Hay cosas que no se pueden manejar desde un solo punto de vista, esperen mayor información. Arrebatarse no es bueno. Revean y procedan. Momento de color: manteca.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Sentirán que avanzan a pasos agigantados en el plano laboral, es el momento de soñar y concretar. Se proyecta reunión importante prontamente. Una nueva sensación de alivio en el plano afectivo los hará sentir muy bien. Ser agradecido a Dios y a la vida es una actitud de sabiduría. Momento de color: amaranto.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Corrigen una situación que los angustiaba desde hace mucho tiempo. Los tiempos son otros y sus capacidades de solucionar las cosas han evolucionado. Hay una invitación que no deberían desaprovechar. Valorar los avances que tengamos por más simples que sean. Momento de color: blanco perla.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Deducen algo que los ayudará a resolver una cuestión difícil en el plano laboral. Aprovechen esta jornada para hacerlo. Estado de ansiedad con respecto a un encuentro que van a mantener con alguien que les gusta. Seducción. La probabilidad de ser feliz es algo que tenemos todos. Momento de color: malva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sólo refiéranse a lo estrictamente laboral en reunión que mantengan con alguien que les propone un negocio. Evalúen si les sirve tener un compromiso económico-laboral con alguien que los moviliza afectivamente. Respetar la realidad familiar que vivimos. Asumirla y quererla. Momento de color: celeste.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No se sientan amenazados por una información que les llega con respecto a sus lugares de trabajo. Las cosas a veces son manejadas con intención más que con realidad. Aprovechen estos días para ver las cosas desde otra óptica. Espera. Sólo ver para creer cuando de versiones se trata. Momento de color: salmón.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cuentan con un nuevo apoyo en el área de sus negocios. Reconocer que a veces no podemos solos nos permite avanzar. Llamado que se hace esperar. El orgullo en una relación de amor no tiene mayor beneficio. Finalmente ser el que se es, la autenticidad es un valor importante. Momento de color: rosa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Se les presentan posibilidades laborales con exigencias o pautas que afectarían la rutina familiar. Están a tiempo de rever. Un estallido de emoción tendrán cuando reciban noticas de personas que no ven hace tiempo. Comunicación. La vida propone a veces cosas que nos desafían. Momento de color: rojo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Practiquen sus emociones sin culpa. No pierdan ese contacto amoroso por prejuicios que afectan su real libertad. Un entretenido encuentro con amigos los ayudarán a relajarse, todo es mejor cuando compartimos. Permitirnos buscar nuestra felicidad es un derecho. Momento de color: azulino.

Horóscopo del viernes 7 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Es cierto que si uno no arriesga no gana, pero para arriesgar, hay que saber bien lo que se hace. Piensen y vuelvan a pensar sobre esos negocios que tienen en mente. Usen el tiempo. Amor pleno en un día repleto de dulzura. Compenetración. Momento: de color canela.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día excelente para pensar y revisarnos internamente. Las cuestiones en el área del trabajo corregirán la organización del mismo abriendo mayores posibilidades. Importancia a cosas que antes ignoraban, repercusión favorable y alentadora. Momento: de color azul mediterráneo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Jornada completa con buena sensación de querer aportar alegría y creatividad a la rutina. Sentirán el alivio de haber logrado lo que esperaban. Háganse el rato para hacer limpieza profunda en el hogar y considerar dejar de fumar quienes fuman. Momento: de color crema.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los regidos por la bella Luna tendrán una jornada repleta de intuición con la que podrán encontrar soluciones varias a problemas de larga data. No dejar de considerar al otro es también lograr las soluciones. Meditación y elevación espiritual. Momento: de color cristalino agua.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Buenos comienzos para aquellos que estén concentrándose a tareas o proyectos. Se perfilan en algo interesante con creatividad y criterio. Respondan a quienes requieren de ustedes explicaciones o comentarios. El diálogo es la base de todo. Momento: de color maíz.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los regidos por el gran iluminador Mercurio, tendrán un día brillante en el área de las actividades. Buscan y encuentran. Los corazones con aires de plenitud, arriban a conclusiones importantes y decisiones alentadoras. Prosperidad, tiempo, descanso. Momento: de color vino.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Hora de soltar, dejar ir y encontrarse con uno mismo. Los librianos están en un día sensible, con pensamientos y sentimientos encontrados. Llega la palabra justa que alienta y sostiene, por parte de allegados reconectándose con los afectos. Evolución. Momento: de color violeta profundo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) El escorpión en su apogeo energético, despliega su poder sano ante quienes lo cuestionan desde un modo inquisidor y curioso. Nada escapa a la ley y la ley cuando se es justo y bueno, viene sola hacia nosotros. Revelación profunda y alentadora. Momento: de color añil.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Larga jornada para los arqueritos que buscarán en sus recursos naturales de percepción e inteligencia, la clave para soslayar problemas que aparecen. Apoyo amoroso por parte de quienes les demuestran que les importan mucho. Compenetración. Momento: de color verde esmeralda.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día casi internamente agotador en la definición, pero con muchos logros gracias al típico esfuerzo de los regidos por el gran Saturno que materializa y sella a largo plazo. El corazón algo alejado, traten de volver al vínculo y relajar. Momento: de color lavanda.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los aguateros con un día suelto, relajado pero contundente con las decisiones que tomarían. Llegan a ustedes ciertas propuestas como para considerar a futuro. Oportunidad. El amor en una jornada bella, con calor y ternura. Aprovechen la felicidad. Momento: de color naranja.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Perspicacia y clarividencia, el típico psíquico del Zodíaco, lucirá hoy con logros y aciertos importantes. Traten a la vez, de discernir entre lo que les conviene y lo que quieren. Día especial, buscan, crean, dicen, reafirman, cambian, vivencian, surgen. Momento: de color granate.

Horóscopo del sábado 9 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) La fórmula sería no preocuparse tanto frente a los inconvenientes que surgen en esta jornada que supone descanso. Se verán ocupados en resolver problemas laborales si hay cosas que indefectiblemente debemos hacer pues entonces a hacerlas. Sensación de tranquilidad. Momento de color: ciruela.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Una primicia que les dan los apuntala en el área laboral. Se refugian en alguien que cada vez les inspira más confianza. La clave del amor es exactamente el amor mutuo. Ver incluso lo que no queremos ver. Buen momento para la relajación interna. Momento de color: crema.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sonrisas y lágrimas se combinarán en conversación con alguien deseado y que que los moviliza mucho. Hoy aprenden que a veces los errores propios desvían el destino. Pero no siempre el destino deja de ser el previsto por el Universo. Tranquilidad y esperanza. Momento de color: anaranjado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Logran una recompensa que merecen por su desempeño en las actividades. Es importante ser reconocido sobre todo para incentivarse en mantener el estilo agradable con el que nos manejamos. Recuperar el tiempo perdido es algo posible, todo depende de la intensidad que dediquemos para lograrlo. Momento de color: amarillo claro.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Llegan pensamientos que los pone en contacto de ciertas posibilidades de mejorar el crecimiento económico. La justa causa con la que les reclaman más presencia en su hogar deberían respetar. Nada más importante que lo que debemos darle a quienes amamos. Momento de color: blanco.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Les anticipan una ganancia que los aliviará para saldar ciertas deudas. Sería negativo no aceptar ese diálogo con la pareja. Traten de conectarse con su parte intuitiva y actúen desde allí cuando sientan que les hace falta sentarse a pensar. Momento de color: frutilla.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Jornada que pondrá a prueba su paciencia debido a asuntos por resolver. La jornada trae cierto movimiento de dinero que los pondrá de buen humor. De a poco todo va acomodándose. Cuando las cosas nos afectan tanto es preferible aprender una postura que no nos haga sufrir. Momento de color: magenta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día de espera por una respuesta muy importante en el plano laboral. Surge como de la nada una posibilidad de manejar otro tipo de economía. Posible ganancia. Busquen estar tranquilos y esperen. Conviertan un sueño en realidad actuando con suma cautela. Momento de color: verde.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Les dan una alegría al hacerlos partícipes de un acontecimiento de felicidad. En el amor estén dispuestos a ceder frente a posturas que ya no tienen sentido mantener. Si todos cedemos un poco y dejamos de tironear las cosas se resuelven seguro. Miren la mejor parte de cada cosa. Momento de color: aguamarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Se descomprime una situación que los forzaba a gastar más dinero del programado. La capacidad de resolución les evita un inconveniente con familiar. Ayuda y alivio de la mano de quien los quiere. Saber que todo es cuestión de soportar o buscar la simpleza y esperanzarse. Momento de color: arándano.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Abrazan una alternativa afectiva que los rescata de una situación que los hubiera hecho sufrir. Todo está igual, no se preocupen por cosas que sólo imaginan. La buena nueva de la mano de alguien de la familia. El punto es no llegar al límite para comprobar ciertas cosas. Momento de color: celeste.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Estado de tensión pasajero por noticias que llegan que competen a sus trabajos. No se desanimen frente a las versiones que recibe. Crean en lo que saben y ven. Una conquista real los hará sentir muy bien. Siempre recurrir a los afectos, buscar la comprensión y la mano tibia que nos acompañe. Momento de color: mandarina.

Horóscopo del domingo 10 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Espera de voz en el plano familiar, traten de que no sea la última palabra o exagerar innecesariamente. Todo apuntará a blanquear las cosas que no se animan a decir. Espacio limitado pero con posibilidades. Siempre es mejor ceder ante los límites, siempre tratar de conciliar. Momento de color: rosado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) La atención de sus cinco sentidos en una persona con la que hablan y los impacta. La soledad es algo necesario también pero para poder aprender cosas y poder luego compartirlas. Dar y amar, que es la Ley del Universo por excelencia. Época de profundidad espiritual. Momento de color: ámbar.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Búsqueda interna y resurgimiento de ciertos pensamientos que temían enfrentar. La claridad y las ganas de reaparecer en una nueva actitud que deberán tratar de mantener. Sienten geminianos que las circunstancias de la vida actuales les están enseñando muchas cosas. Momento de color: verde esmeralda.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sentirán que culminan una etapa en ustedes que tiene que ver con la actitud constante de callar sus cosas, el cambio será muy bueno para ustedes y por ende a quienes los rodean. Llega una noticia que además los alentará a seguir luchando. Oyen el que quieren oír. Día provechoso. Momento de color: manteca.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Festejan noticias que les importaban mucho recibir. El amor está con ganas de concretarse, simplemente háganlo, permítanse sentir, déjense llevar. Las cosas son más simples de lo que a veces imaginamos. Buscar la simpleza es parte de las soluciones para los problemas de la vida. Sensación de bienestar. Momento de color: café.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Vuelve la pasión a ustedes y sentirán mayor sensación de lo que realmente sienten. Hacerse cargo de uno mismo es una tarea obligatoria. Hay una buena perspectiva en el área económica para un futuro no muy lejano. Los virginianos tienen que tratar de permitirse cosas todo el tiempo. Ceder ante ustedes mismos. Momento de c olor: rojizo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Se regenera una relación que se creía perdida. Nada más especial que coincidir en lo sentimientos. La proyección de futuro está muy cerca de lo que en realidad ustedes suponen. Tener en cuenta los mensajes que vienen desde adentro es asumirnos como seres sintieses con virtudes y defectos. Introspección. Momento de color: coral.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Posibilidad con respecto a una solución económica puede cumplirse antes de lo imaginado. Traten de no comentar ciertas cosas con quienes no deben hacerlo. Cuando los escorpianos no quieren hacerle caso a su instinto las cosas a veces no salen tan bien. Es probable que puedan ejecutar un proyecto nuevo. Momento de color: azul.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Dedicarán un espacio de su tiempo a replantearse si los objetivos que se plantean son los acertados. Ir de a poco es más seguro que dar rienda suelta a los arrebatos. Las cosas se dan, el punto es asumirlas y no perderlas. Una de las muestras de amor es poder soltar aunque duela. Busquen sanar las emociones. Momento de color: lavanda.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Se clarifica una cuestión que había resultado poco precisa. Llegarán a tener la posibilidad de lograr lo que desean en el plano material, no vivan pensando en eso, sólo piensen que es probable lograrlo. Todo es cuando tiene que ser. La Tierra es la Tierra y forma parte del mismo ritmo Universo que el todo mismo. Momento de color: blanco.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) El tiempo no alcanza para realizar todo lo que haya que hacer si se hace desde los nervios o la ansiedad. Traten de ser más pacientes y de organizarse mejor. Deberán ir aceptando que hay que tener paciencia. No dejen de tomarse un descanso. Aceptar las propias limitaciones es sano y nos coloca en un mejor modo de vivir. Momento de color: lila.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Espera que hay que asumir y buscar en la creatividad para poder sobrellevar las vicisitudes de la vida. El logro de vivenciar las etapas que mejora el plano afectivo. Todo es cuestión de estar bien predispuesto y de tener como objetivo principal, la felicidad. La ansiedad afecta y no es buen consejero nunca. Momento de color: violeta.

Con información de Télam