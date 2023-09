Finaliza el juicio contra 15 acusados de trata y explotación sexual en Corrientes

El Tribunal Oral Federal de Corrientes abrirá mañana la audiencia que definirá la instancia final del juicio contra 15 acusados de integrar una red de trata y explotación sexual, de la cual fueron rescatadas 36 víctimas, informaron fuentes judiciales.

Este lunes concluirá sus alegatos el defensor oficial Enzo Di Tella, quien representa a nueve de los 15 acusados que llegaron a juicio acusados de integrar la red de explotación sexual en la localidad correntina de Paso de los Libres, ubicada en la frontera con Brasil.

Luego de la réplica de Di Tella, quien inició su descargo el martes último, está previsto que concluya el juicio con el dictamen de sentencia, según dieron a conocer a Télam fuentes del debate.

Los acusados de integrar esta red son el empresario Ricardo Aguirre, su pareja Clelia Espada y su hijo Ricardo Gustavo Aguirre, el comandante principal de Gendarmería José María Viero, quien es cuñado del exfiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont que fue apartado del proceso por razones de salud.

Además, están imputados Rosana Estela Rodríguez -que junto a los Aguirre y Espada figuran como supuestos organizadores de la red- Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Do Santos, Ramón Do Santos y Claudia María Do Santos, quienes llegaron al debate acusados como presuntos coautores materiales.

También, Dionisio Velasco como partícipe -al igual que Viero-, Mónica Beatriz Alberti, Juan Manuel Schell y Norma Rosalía Lanatta, que figuran como coautores de los delitos investigados.

En tanto que María Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Antonio Lisasoain fueron procesados como coautores del delito.

Para los fiscales del equipo que encabeza el fiscal federal de Corrientes Carlos Schaefer, Ricardo Aguirre aseguró su impunidad y la de sus consortes ante la justicia federal de Paso de los Libres a partir de su influencia sobre su amigo y exsocio comercial, el entonces Fiscal Federal de la jurisdicción, Pont y de José María Viero, quien tenía autoridad en la ciudad en virtud de su alto rango en la Gendarmería Nacional Argentina, como Comandante Mayor Retirado.

Según afirmaron, el exgendarme tenía influencia política en razón de los destinos de gran relevancia en los que trabajó, como la Dirección de Inteligencia de esa fuerza o la casa de gobierno nacional como custodio presidencial.

De acuerdo con la investigación, el sistema que se utilizaba para tener relaciones sexuales con las mujeres era por medio de la compra de un trago o cervezas.

Luego, según las pericias, se trasladaban al Hotel Momentos -propiedad de Viero y que era explotado por la familia Aguirre-Espada-.

En ese contexto, Espada y Rosana Rodríguez figuraban como las titulares de las habilitaciones comerciales extendidas por la Municipalidad de Paso de los Libres en el año 2011.

Y se consignó que la red funcionó al menos desde el año 2010 hasta 2016, pese a que varias veces algunos de los locales habían sido allanados.

En total fueron rescatadas 36 víctimas, entre quienes se hallaba una mujer identificada como GSM que fue previamente captada cuando aún era menor de edad y trasladada al prostíbulo "Puro Movimiento" en donde fue explotada desde el 2010 hasta 2014, señala el expediente al que Télam tuvo acceso.

Entre las víctimas había personas de Entre Ríos, Chaco, Formosa, Córdoba, de la misma ciudad de Paso de los Libres e incluso de Paraguay y República Dominicana y por ellas, la fiscalía y la querella, representada por la abogada del Ministerio Público de la Defensa Rosana Marini, coincidieron en requerir una reparación por una cifra superior a los 300 millones de pesos.

Con información de Télam