Apareció la adolescente de 14 años que era buscada desde ayer en el barrio porteño de Caballito

La adolescente de 14 años que desapareció ayer cuando le avisó a su madre que iría a tomar algo con unos amigos a la salida del colegio, en el barrio porteño de Caballito, fue encontrada esta mañana sana y salva en una vivienda de la localidad bonaerense de Longchamps, informaron hoy fuentes judiciales.

Los investigadores de la Fiscalía 35 de la ciudad de Buenos Aires lograron identificar al joven con el que la adolescente se iba a encontrar, según testimonios de los compañeros, y luego de rastrear su teléfono celular la ubicaron en la zona sur del Gran Buenos Aires, en el partido de Almirante Brown.

Se trata de I., de 14 años, estudiante del Instituto Santa María, del barrio porteño de Caballito.

Según informaron a Télam fuentes judiciales, la menor apareció cerca de las 11 de hoy en el domicilio de un adolescente de 16 años, con el que se había encontrado a la salida de su escuela ayer y luego no se supo más de ella.

Esta mañana, su madre contó a Télam que ayer realizó la denuncia por la búsqueda de su paradero en la comisaría 6A de Caballito, ya que no encontró a su hija a las 19, cuando habían quedado en que la buscaría.

"La vi antes de ir al trabajo a las 10 de la mañana ayer, ella va a la tarde a la escuela y se quedó en casa con Silvia, una señora que la acompaña y la llevó al colegio a las 11.20", contó a Télam la madre de la chica, Alicia Di Meola.

Y continuó, "a las 16 me pidió permiso para quedarse una hora a la salida de la escuela -a las 18-, con amigos en la estación de servicio que está en la esquina del colegio. Quedé que la pasaba a buscar a las 19 y no había nadie".

Al respecto, la mujer contó que tras enviarle mensajes y llamarla, no recibió respuesta; que llamó a sus amigos y amigas y le dijeron que no habían quedado en ir a tomar algo pero que la adolescente se reuniría con un joven llamado Brian.

Investigadores de la Fiscalía 35, a cargo de Paula Asaro, y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires rastrearon el celular del joven y los localizaron, a ambos, en su domicilio en la localidad bonaerense de Longchamps.

La madre de la joven que estaba desaparecida había contado que ninguno de los amigos y amigas de la chica conocía a Brain, pero que tras buscarlo en Google, su hija lo tenía agendado entre sus contactos.

"Alguna vez me había mencionado a un tal Brain, pero no lo conocemos. Ella no estaba rara y los directivos de la escuela me dijeron que ayer estaba bien, de buen humor. No se había peleado con nadie tampoco", dijo a C5N la mujer.

Con información de Télam