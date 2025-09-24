Trump promete a los líderes árabes que no dejará que Israel se anexione Cisjordania, según Politico

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asisten a una reunión multilateral durante la 80ª Asamblea General de las Naciones Uni

IDAS, 24 sep (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió a los líderes árabes que no permitiría que Israel se anexionara el territorio ocupado de Cisjordania, informó Politico el miércoles, basándose en seis personas familiarizadas con el asunto.

Dos personas describieron a Trump como firme en el tema durante su reunión al margen de la Asamblea General de la ONU, informó Politico.

Otras dos personas familiarizadas con el asunto, informó Politico, dijeron que el equipo de EEUU presentó un libro blanco que esboza el plan del Gobierno de Trump para poner fin a la guerra de Gaza, incluyendo la promesa contra la anexión de Cisjordania.

Israel ha suscitado la condena mundial por su conducta militar en Gaza, que ha causado una gran destrucción y donde han muerto más de 65.000 palestinos, según las autoridades sanitarias locales. Un observatorio mundial del hambre afirma que parte del territorio sufre hambruna.

Con información de Reuters