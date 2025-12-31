Putin dice en su mensaje de Año Nuevo que confía en la victoria en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión con la viceministra de Defensa y presidenta de la Fundación Defensores de la Patria, Anna Tsivileva, en Moscú

El presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechó su ‍discurso televisado ⁠anual de Año Nuevo para animar a sus tropas que pelean en Ucrania, diciendo que creía en ellas y en la victoria en una guerra ‌que ha enmarcado como ⁠parte de ⁠una lucha existencial con Occidente.

El presidente de Estados Unidos, Donald ‍Trump, está tratando de mediar para poner ⁠fin al conflicto ‌de casi cuatro años, la conflagración más sangrienta de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ‌con ‌las posturas negociadoras de ambas partes aún muy lejanas.

Vestido con un traje negro, Putin -cuyas ​fuerzas avanzan lenta pero firmemente en Ucrania- habló del destino de Rusia y de la unidad de su pueblo, que, dijo, garantizan la ‍soberanía y la seguridad de la "Patria".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Rindió homenaje en particular a sus fuerzas que luchan en Ucrania, calificándolas ​de héroes.

"Millones de personas en toda Rusia -se los aseguro- están ​con ustedes en esta Nochevieja", dijo Putin.

Con información de Reuters