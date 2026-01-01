El Gobierno de Formosa sostendrá el servicio nutricional durante el verano para los más chicos: todos los detalles

En el marco de las políticas de equidad y justicia social que caracterizan al Modelo Formoseño, se confirmó que el Servicio Social Nutricional no sufrirá interrupciones durante el receso de verano. Mediante una planificación estratégica, las instituciones educativas de la provincia se preparan para recibir a los niños, niñas y sus familias desde el primer día hábil de enero.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el director de la EPEP N° 513 del barrio República Argentina, Luis García, señaló que "el servicio social nutricional en el receso de verano se va a desarrollar normalmente a partir del 2 de enero”. En ese sentido, remarcó que "es un servicio que no se corta en vacaciones y se va a brindar el desayuno, el almuerzo y la merienda".

El directivo explicó que el almuerzo se ofrecerá como plato servido y, en algunos casos, en modalidad vianda, destinada a quienes viven lejos de la institución. "De esta manera evitan trasladarse a altas temperaturas y solo retiran los padres", precisó. En cuanto al desayuno y la merienda, indicó que "se les va a preparar y los niños van a asistir con un recipiente para llevarlo a sus casas".

El apoyo de la provincia a las familias formoseñas

García advirtió además que, en el actual contexto de crisis económica a nivel nacional, se registra un incremento en la cantidad de comensales, marcando una diferencia entre la gestión provincial y la nacional. "Este Gobierno nacional hizo un recorte en los comedores escolares, mientras que el Gobierno de la provincia de Formosa, por decisión del gobernador Gildo Insfrán, aportó a los comedores", expresó.

En ese sentido, resaltó que "en Formosa no se cortaron los recursos para los comedores escolares", y destacó "la política educativa del Gobierno provincial que siempre apostó a la educación pública y, en este caso, a la seguridad alimentaria a través de los comedores escolares".

Por otra parte, el docente valoró que el menú semanal está diseñado para ser variado y nutritivo. Detalló que los lunes se sirve guiso de fideos con pollo; los martes, milanesas de carne o pollo; los miércoles, pata muslo al horno; los jueves, albóndigas con arroz; y los viernes, tallarines con estofado de pollo. Como postre, se ofrece arroz con leche y frutas.

Finalmente, señaló que si bien cada institución maneja su propia matrícula, la EPEP N° 513 cuenta con 450 alumnos, de los cuales ya se preinscribieron 100 para el receso de verano, subrayando el fuerte componente comunitario del servicio. “No solo se recibe a los alumnos propios, ; también vienen sus hermanitos, la madre e incluso exalumnos que ya están en el secundario. A todos se les sirve un plato de comida", concluyó.