Con financiamiento provincial, Formosa garantiza la continuidad del Plan Nutrir para 18.500 familias

El Gobierno de la provincia de Formosa confirmó la continuidad del Plan Provincial Alimentario Nutrir durante el receso estival, una política pública que se financia de manera exclusiva con recursos del Tesoro provincial y que alcanza actualmente a 18.500 familias.

La coordinadora ejecutiva del programa, Anahí Santander, aseguró que el servicio no se interrumpe en verano y remarcó que el esquema beneficia tanto a los hogares destinatarios como a más de mil productores paipperos que proveen alimentos frescos. En declaraciones a la Agencia de Noticias Agenfor, explicó que tras una semana de organización posterior a Navidad, el operativo retomó su actividad el 3 de enero y ya transita su tercera semana de trabajo.

La funcionaria señaló que el programa funciona sin pausas y con una logística planificada para garantizar que cada bolsón llegue a destino aun durante el período de vacaciones. En ese sentido, indicó que la distribución se realiza con productos de estación y que cada familia cuenta con una tarjeta magnética donde se especifican día, turno y centro de retiro correspondiente.

La inversión de la provincia

Santander explicó que el programa se sostiene “con recursos provinciales”, y destacó: "Son más de mil productores paipperos los que están abasteciendo al Plan Nutrir. Eso no es un número menor, porque cerramos el 2025 con más de cuatro millones de kilos de alimentos frescos proveídos por los paipperos y eso tiene un impacto directo en las economías regionales de cada localidad".

En esa línea, la funcionaria subrayó que trabajan "con 24 localidades en toda la provincia de Formosa", y aseveró que "el Estado provincial se hace cargo de la logística del traslado de estos productos, desde la chacra de los productores hasta el centro de acopio en el parque industrial y luego, la redistribución de estos productos a los siete centros donde se entregan estos bolsones".

"En un supermercado sale muchísima plata y los beneficiarios del Plan Nutrir lo están obteniendo de manera gratuita", afirmó e indicó que el costo es asumido netamente por el Estado, lo cual es "algo único en el país". "En un contexto nacional donde se están quitando todos los derechos, en la provincia de Formosa se está sosteniendo derechos", y aclaró que eso es algo que "se tiene que poner en valor siempre".

Santander concluyó: "El Plan Nutrir actualmente beneficia 18.500 familias con bolsones que reciben cada 15 días, o sea, dos veces al mes. Si tenemos que poner un valor, estamos hablando aproximadamente entre 80 y 100 mil pesos por bolsón".

Las entregas se llevan a cabo de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00, a través de los siete centros operativos distribuidos estratégicamente en la Capital. Cabe destacar que el cronograma contempla cuatro semanas de actividad mensual; en caso de presentarse una quinta semana, los centros permanecen cerrados al público para realizar tareas de reorganización interna.