Las autoridades vinculan un apagón en Berlín a un ataque de activistas de extrema izquierda

Edificios sin electricidad durante un apagón provocado por un incendio en un sistema de distribución eléctrica en Berlín

Un incendio en el suroeste de Berlín que ha dejado sin ‍electricidad a ⁠decenas de miles de personas en la capital alemana probablemente se debió a un ataque extremista de extrema izquierda, dijeron las autoridades el domingo.

La compañía eléctrica Stromnetz Berlin dijo el sábado que el presunto incendio provocado podría dejar ‌sin electricidad a 45.000 hogares ⁠hasta el 8 de ⁠enero.

El domingo, la empresa informó de que los esfuerzos por restablecer el suministro ‍seguían en marcha, y que unos 35.000 hogares y 1.900 ⁠comercios seguían afectados.

Tras el ‌ataque, medios de comunicación locales publicaron una carta —supuestamente enviada por una organización activista de extrema izquierda llamada Grupo Volcán— que reivindicaba la autoría ‌del ‌incidente, afirmando que sus acciones iban dirigidas contra la industria energética que usa combustibles fósiles.

"La carta reivindicando la responsabilidad ha sido ​clasificada como auténtica por las autoridades de seguridad", dijo Iris Spranger, ministra de Interior de Berlín, en una publicación en x.

"Condeno este ataque inhumano contra los berlineses y los visitantes de la ciudad ‍en los términos más enérgicos posibles. La investigación está en curso."

En septiembre, un presunto incendio provocado en dos torres de alta tensión dejó sin electricidad a ​unos 50.000 hogares berlineses, en un incidente que, según medios nacionales, guardaba similitudes ​con el sonado ataque del Grupo Volcán contra el suministro eléctrico de ⁠la gigafábrica de Tesla en Gruenheide en 2024.

Con información de Reuters