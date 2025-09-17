El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann será puesto en libertad

FOTO DE ARCHIVO. El centro penitenciario donde Christian Brueckner, sospechoso en el caso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann, se encuentra detenido antes de su esperada puesta en libertad en Sehnde, Alemania

El principal sospechoso de la desaparición en 2007 de la niña británica Madeleine McCann saldrá el miércoles de la prisión alemana donde ha estado cumpliendo una condena de siete años de cárcel por un delito sexual no relacionado.

Los fiscales alemanes identificaron por primera vez a Christian Brückner como sospechoso en 2020, cuando ya cumplía condena por violar a una mujer de 72 años en la región portuguesa del Algarve, donde desapareció McCann.

Su pena de prisión termina el miércoles. Según la revista alemana Der Spiegel, se le ha cancelado el pasaporte, se le colocará un dispositivo de vigilancia electrónica, deberá declarar un lugar de residencia y no podrá salir sin permiso.

"Se trata de un intento de la fiscalía de mantenerlo en una especie de prisión preventiva en la que tienen acceso a él en todo momento", dijo a Der Spiegel el abogado Philipp Marquort.

El abogado de Brückner niega cualquier relación con el caso McCann. Brückner tiene condenas por abuso de menores y tráfico de drogas, además de la violación de la mujer, ya fallecida.

La policía de Reino Unido, Alemania y Portugal, que ha identificado a Brückner como principal sospechoso, lleva mucho tiempo buscando pruebas que lo vinculen de forma concluyente con el caso. En junio, las policías portuguesa y alemana pasaron cuatro días buscando pruebas en el Algarve.

La policía británica dijo el lunes que Brückner, que está detenido en una prisión de Sehnde, en el norte de Alemania, rechazó su solicitud de interrogatorio en relación con la desaparición. Afirmaron que seguirían adelante con cualquier línea de investigación viable.

McCann, que entonces tenía tres años, desapareció de su habitación en un complejo turístico mientras sus padres cenaban a pocos metros de distancia.

Brückner, de 49 años, vivió en el Algarve entre 1995 y 2007, donde, según documentos judiciales vistos por Reuters, cometía robos en hoteles y apartamentos de vacaciones.

Los padres de McCann siguen haciendo campaña para que se encuentre a su hija, que ahora tendría 22 años, y emiten un comunicado cada año en el aniversario de su desaparición.

"La queremos mucho y la echamos de menos más allá de las palabras", escribieron en su página web.

Con información de Reuters