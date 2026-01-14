Alemania enviará tropas de reconocimiento a Groenlandia, dice el gobierno

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de Groenlandia ondean en Copenhague

Alemania enviará sus primeros soldados a ‍Groenlandia el ⁠jueves, dijo el miércoles un portavoz del gobierno, después de que Suecia y Noruega anunciaran medidas similares tras las demandas del presidente Donald ‌Trump para que ⁠Estados Unidos ⁠tenga el control de la isla.

Más de una docena ‍de tropas de reconocimiento serán desplegadas ⁠el jueves, ‌dijo el portavoz a Reuters luego de que el periódico Bild informara sobre el ‌tema.

Trump ‌ha dicho repetidamente en las últimas semanas que la isla, ubicada estratégicamente y ​rica en minerales, es vital para la seguridad de Estados Unidos, y que su país debe poseerla para evitar que ‍Rusia o China la ocupen.

Ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa para asegurar ​el territorio, una retórica que ha tensado gravemente ​las relaciones entre Europa y Estados Unidos.

(Reporte ⁠de Andreas Rinke y Rachel More. Editado en español por Juana Casas)