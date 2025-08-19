Air Canada y el sindicato de auxiliares de vuelo llegan a un acuerdo provisional para finalizar la huelga

FOTO DE ARCHIVO. Manifestantes sostienen pancartas, mientras los asistentes de vuelo de Air Canada dijeron que permanecerán en huelga y desafiarán una orden de regreso al trabajo que calificaron de inconstitucional, desafiando una decisión del Gobierno de obligarlos a regresar a sus funciones, en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson en Mississauga, Ontario, Canadá

Los auxiliares de vuelo sindicados de Air Canada han llegado a un acuerdo con la mayor compañía aérea del país, según informó el sindicato el martes.

"La huelga ha terminado. Tenemos un acuerdo provisional que les presentaremos", dijo el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés) en una publicación en Facebook.

La compañía había ofrecido anteriormente un aumento del 38% de la remuneración total de los auxiliares de vuelo en cuatro años, con una subida del 25% el primer año, que el sindicato consideró insuficiente.

Los auxiliares de vuelo habían pedido que se les pagaran tareas como el embarque de pasajeros, que actualmente no se remuneran. Ahora se les paga por el tiempo en que el avión está en movimiento.

El CUPE, que representa a los 10.400 auxiliares de vuelo de Air Canada, quería conseguir mejoras en el trabajo no remunerado que fueran más allá de los recientes avances conseguidos por sus homólogos en compañías estadounidenses como American Airlines .

El acuerdo supone cierto alivio para la compañía, que canceló cientos de vuelos.

Air Canada y su filial de bajo coste Air Canada Rouge transportan normalmente a unos 130.000 clientes al día. La aerolínea es también la compañía extranjera con mayor número de vuelos a Estados Unidos.

Con información de Reuters