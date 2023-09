Sedronar inauguró un Centro de Asistencia Inmediata (CAI) para personas con consumos problemáticos

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, la secretaria de Sedronar, Gabriela Torres, junto al padre José “Pepe” Di Paola, inauguraron hoy un Centro de Asistencia Inmediata (CAI), un espacio reacondicionado y refuncionalizado para el acompañamiento de personas atravesadas por los consumos problemáticos, que forma parte de una red de atención inmediata, ambulatoria, convivencial y de internación.

Rossi, candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), sostuvo que “con Sedronar hemos logrado algo muy interesante, que es vincularnos en cada territorio a alguien que gestiona en el lugar”.

El funcionario destacó que Sedronar se “apoya en lo que tiene que apoyar, pero involucrando siempre a las administraciones locales” y que “en este tiempo, muchas veces vemos miradas centradas en lo individual, o escuchamos a alguien que dice que no le importa que le quiten algo porque siente que no tiene nada”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Hay valores que son colectivos, como tener a la Sedronar, a la que podés acudir cuando tenés un problema que no podés resolver individualmente. Son instituciones que no pertenecen al Estado ni a un partido en particular, sino al conjunto de la sociedad”, reflexionó el jefe de Gabinete.

Por su parte, la titular del organismo, sostuvo que “cuando llegamos a la gestión, pensamos que lo primero que había que hacer era una Sedronar más accesible, había que atender a más gente, teníamos que ser más amigables, estar más cerca de las personas que necesitan acompañamiento y abrir más lugares de atención”, apuntó la titular del organismo.

Asimismo, precisó que se amplió la Red Federal de Sedronar en un 126% y, en la actualidad, hay “más de 500 espacios nuevos de atención. Necesitábamos que la atención del CAI esté descentralizada en 11 dispositivos, distribuidos entre el AMBA y el interior del país”, aseguró Torres.

Durante la ceremonia inaugural, el padre Pepe bendijo las instalaciones y subrayó “la presencia del Estado porque sin el Estado, los más pobres quedan sin nada” y agregó: “Esta mirada individualista que se quiere imponer desde algunos sectores va en contra del Evangelio de Jesús”.

“Por eso, es importante explicarles a los compañeros, amigos y vecinos de los barrios qué importante es que ese hijo que se está recuperando es gracias a esa comunidad que se organiza con un Estado presente”, concluyó el sacerdote.

Tras el corte de cinta, autoridades nacionales, referentes territoriales y trabajadoras y trabajadores de la Sedronar recorrieron los distintos espacios del CAI.

Con información de Télam