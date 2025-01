El Gobierno de EEUU promete "arreglar" la FAA tras la colisión mortal en Washington

FOTO DE ARCHIVO. Equipos de búsqueda y rescate trabajan tras la colisión del vuelo 5342 de American Airlines y un helicóptero Black Hawk que se estrelló en el río Potomac, visto desde Alexandria, Virginia, Estados Unidos

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo el jueves que pronto anunciará un plan para reformar la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) tras la devastadora colisión entre un avión regional de American Airlines y un helicóptero del Ejército en la que murieron 67 personas.

"Estoy en proceso de desarrollar un plan inicial para arreglar la @FAANews. Espero hacerlo público muy pronto", dijo Duffy en X.

El presidente Donald Trump, que ha criticado duramente los esfuerzos de diversidad en la FAA, ordenó el jueves una evaluación inmediata de la seguridad aérea.

Anteriormente, Trump dijo que había nombrado a un ex alto cargo de aviación como jefe interino de la FAA, justo un día después de la catástrofe aérea más mortífera de Estados Unidos en más de 20 años.

El anuncio se produjo después de que un avión regional de pasajeros de American Airlines colisionara con un helicóptero Black Hawk del Ejército estadounidense y se estrellara en el río Potomac, cerca del Aeropuerto Nacional Reagan de Washington.

Chris Rocheleau, veterano de las Fuerzas Aéreas estadounidenses que trabajó en la FAA durante más de 20 años, era hasta ahora director de operaciones de la Asociación Nacional de la Aviación Comercial. Según fuentes consultadas, Liam McKenna, que fue asesor jurídico del Comité de Comercio del Senado, también ha sido nombrado asesor jurídico jefe de la FAA.

Rocheleau lleva en la FAA desde la semana pasada, añadieron las fuentes.

Mike Whitaker, confirmado por unanimidad como administrador de la FAA en octubre de 2023, renunció anticipadamente a su mandato de cinco años el 20 de enero, cuando Trump asumió el cargo, y durante 10 días la FAA se negó a decir quién dirigía la agencia de forma interina. Trump aún no ha nombrado a un candidato permanente para sustituir a Whitaker.

Trump sugirió que los esfuerzos para impulsar la diversidad en la FAA podrían haber sido una causa en el accidente. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, criticó duramente a Pete Buttigieg, que dirigió el Departamento de Transporte bajo la presidencia de Joe Biden, diciendo: "Es un desastre... Lo ha llevado a la quiebra con su diversidad".

Buttigieg arremetió contra Trump en las redes sociales, calificando sus comentarios de "despreciables".

"Mientras las familias lloran, Trump debería estar liderando, no mintiendo. Pusimos la seguridad en primer lugar, redujimos los accidentes, aumentamos el control del tráfico aéreo y tuvimos cero accidentes mortales de aerolíneas comerciales en millones de vuelos durante nuestra presidencia", dijo Buttigieg.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también criticó los comentarios de Trump.

"Una cosa es que los expertos de internet lancen teorías de conspiración, y otra que el presidente de Estados Unidos lance especulaciones vanas mientras todavía se recuperan cadáveres", dijo Schumer.

Antiguos asesores de Buttigieg afirman que la política de diversidad citada por Trump se aplicaba desde hacía mucho tiempo y estaba en vigor durante el primer mandato de Trump. Buttigieg no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios.

"No estoy culpando al controlador", añadió Trump. Dijo que no sabía si la diversidad era la culpable, pero se comprometió a investigar. "Así que no lo sabemos, pero sí sabemos que tenías dos aviones al mismo nivel. Tenías un helicóptero y un avión. Eso no debería haber ocurrido".

La FAA está unos 3.000 controladores por detrás de los objetivos de personal y la agencia dijo que en 2023 tenía 10.700 controladores certificados, más o menos lo mismo que un año antes.

