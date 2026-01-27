España acogerá la final del Mundial 2030, según el presidente de la RFEF

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - La Real Federación Española de Fútbol elige nuevo presidente

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, dijo que España albergará la ‍final de la Copa ⁠Mundial de 2030, que será organizada conjuntamente por España, Portugal y Marruecos.

Marruecos quiere organizar el partido en Casablanca, en el Gran Estadio Hassan II, un enorme recinto actualmente en construcción al norte de la ciudad.

"España tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años, va a ser la que lidere ese Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final de ‌esa Copa del Mundo", dijo Louzán a última ⁠hora del lunes en un acto ⁠organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Louzán no precisó si el partido se disputaría en el Santiago ‍Bernabéu de Madrid o en el Camp Nou de Barcelona, los dos principales candidatos.

Una vez ⁠terminado, a finales de 2028, ‌se espera que el nuevo estadio de Marruecos tenga capacidad para 115.000 espectadores. El presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF, por sus siglas en francés), Fouzi Lekjaa, expresó el año pasado su deseo de ver una ‌final contra ‌España en Casablanca.

Louzán también aludió a los retos a los que se enfrentó Marruecos durante la organización de la última Copa Africana de Naciones, incluidas las caóticas escenas vividas durante la final entre ​Senegal y Marruecos este mes.

Aquel partido, que ganó Senegal por 1-0, se vio ensombrecido por los disturbios de los aficionados y las protestas de los jugadores, que interrumpieron temporalmente el juego.

"Marruecos realmente está sufriendo una transformación en todos los sentidos, unos estadios magníficos", afirmó Louzán. "Hay que reconocer lo que se ha hecho ‍bien. (Pero) en la Copa de África hemos visto escenas que perjudican a la imagen del fútbol mundial".

La FIFA y las federaciones de fútbol portuguesa y marroquí no han respondido a las peticiones de comentarios sobre la sede de la final.

La ​FIFA dijo a Reuters el año pasado que era prematuro decidir la sede de la final de 2030, afirmando que la ciudad ​anfitriona de la final de la Copa Mundial de 2026 se reveló sólo dos años antes del torneo. ⁠El organismo rector del fútbol mundial tiene la última palabra sobre dónde se jugará el partido.

Con información de Reuters