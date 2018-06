Felipe Solá: "Las metas con el FMI son incumplibles"

El diputado nacional Felipe Solá criticó el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y calificó las metas propuestas por el organismo como "incumplibles".

"Las metas que se pusieron con el Fondo son absolutamente incumplibles. A menos que crean que con un gobierno en minoría van a aumentar la tragedia económica del pueblo argentino", disparó Solá.

El legislador aseguró que el FMI "no te vende plata, te vende un vínculo" y aclaró que el único objetivo del organismo internacional es "tener la seguridad de que se les va a pagar a los bancos y que se mantengan ciertas políticas".

"La herencia va a ser muy complicada por la deuda total externa que vamos a tener. Argentina no consigue los dólares que necesita para vivir y para pagar la deuda que nos metieron. No lo conseguimos por las exportaciones y tenemos que salir a pedir plata", describió.

También sostuvo cuál será la estrategia del FMI en su trato con Argentina: "Le van a empezar a insistir en el ajuste, aunque no hay margen para eso. No hay ninguna economía que se arregle si se mira solo con una tijera. Acá no se plantea el crecimiento".

Por otro lado, el diputado describió el proceso en su identidad política con la gestión de Cambiemos: "Yo he sido opositor al gobierno anterior. Pero este es mucho peor, y eso logró que me sienta lo que siempre fui: peronista".

