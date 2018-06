Feinmann denunció que detrás de la derrota de la Selección "está el Mossad"

El conductor de televisión ultra oficialista Eduardo Feinmann acusó que el futbolista de la Selección Lionel Messi está golpeado por la filtración de videos personales y el escándalo por los Panamá Papers. Al respecto sostuvo insólitamente que detrás de la filtración está el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel.

"¿Ustedes creen que La Mossad no tuvo nada que ver? Decirle no a Israel no es gratis. El responsable de que no viajen a Israel es el padre de Messi y las cuentas encontradas son del padre de Messi", sostuvo Feinmann, abierto defensor del macrismo.

Feinmann manifestó que el drama familiar golpea al astro del Barcelona, que se vio influido en el juego de la Argentina. "¿Cómo surge el tema de los Panamá Papers?", se preguntó el conductor del oficialista A24.