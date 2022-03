Una ex pareja de William Hurt reveló haber sido golpeada por el actor durante años

La escritora Donna Kaz compartió públicamente la historia de abusos y violencia de género ejercida por el actor estadounidense William Hurt durante la relación que mantuvieron en la década de los setenta.

"Me siento afortunada de haber sobrevivido", resumió Kaz, en una extensa carta abierta publicada en el portal de la revista Variety, en la que pidió que este sea "el año en que todos hablen sobre la violencia y el abuso y trabajen para terminar con ellos para siempre".

"Quiero que #MeToo siga siendo un movimiento poderoso. No quiero arrepentirme nunca de escribir sobre mis experiencias porque alguien me juzgará por hacerlo solo para promocionar mi propio trabajo", señaló la escritora y activista feminista.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con la muerte del protagonista de "El beso de la mujer araña" el pasado 13 de marzo, resurgieron viejas acusaciones de agresión y violación que había perpetrado contra otras dos ex parejas Marlee Matlin y Sandra Jennings.

"Bill me golpeaba y golpeaba. Y seguido de lágrimas, llegaban las disculpas y me ofrecía regalos caros", señaló Kaz, pareja del actor entre 1977 y 1980, quien además precisó que por uno de aquellos episodios tuvo que recibir atención médica en una sala de emergencias.

Según su testimonio, fue recién "después de muchos años" que pudo admitir que había sido "víctima de violencia doméstica", mientras colaboraba como voluntaria en una línea telefónica de atención a víctimas de la violencia: "Mientras otros voluntarios se presentaban como sobrevivientes, me di cuenta de que yo también era una sobreviviente", escribió.

La guionista Sandra Jennings, madre de uno de los hijos de Hurt y que lo estaba demandando por pensión alimentaria, denunció que él "abusaba física y verbalmente" de ella y que la había "golpeado en la cara" apenas cinco días después de dar a luz.

En 2010, la actriz Marlee Matlin publicó sus memorias, en donde escribió en primera persona la historia de su violación por parte del actor, cuando llegó borracho a su casa después de una jornada de rodaje de "Detrás de las noticias".

“Lo siguiente que supe fue que me había sacado de la cama, gritándome y sacudiéndome. Estaba asustada y llorando. Luego me tiró sobre la cama, empezó a arrancarme la ropa. 'No, no, no. Por favor, Bill, no'. Lo siguiente que recuerdo es a Bill embistiéndose dentro de mí mientras yo gritaba”, escribió.

Sobre el último episodio, que le sirvió para ponerle un fin definitivo a la relación, contó que tuvo "miedo de no poder sobrevivir".

"Me liberé de él y corrí hacia el teléfono, pero antes de que pudiera decir algo Bill me lo sacó de la mano", señaló.

En su extensa carta, Kaz concluyó que tras la muerte del actor "han habido elogios en las redes sociales, la prensa y la televisión por su carrera" con los que está de "acuerdo" pero, frente a eso, debía poner "toda su energía" para evitar que su memoria "vuelva a sentarse" a su lado" para "abusar" nuevamente de ella.

Con información de Télam