"Seres libres", de Gastón Pauls, fue declarado "programa de interés" por la Legislatura porteña

"Seres libres", el programa de Crónica HD conducido y creado por Gastón Pauls que aborda en primera persona el mundo de las adicciones, fue declarado de Interés para la Comunicación Social y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos por la Legislatura porteña.

"La cocaína me sacó la ingenuidad, la libertad, la belleza y el alma. Agradezco, yo soy adicto en recuperación, para el adicto no hay nada más hermoso que la mano tendida de otra persona para poder llevar el mensaje de que se puede salir y vivir de otra manera", declaró Pauls al recibir ayer el diploma en el Salón Dorado de la Legislatura.

"Seres libres", que se emite los viernes a las 22 por Crónica, es el primer programa de la historia de la televisión argentina que aborda, en primera persona, el mundo de las adicciones.

Durante la ceremonia, Pauls explicó cómo surgió el proyecto: "Hace muchos años que doy charlas, y hace mucho me daba vueltas la idea de hacer un programa para llevar el mensaje que se puede salir. Gerardo González me tendió la mano y armamos juntos el programa, solo nos faltaba el canal; Raúl Olmos nos dio el ok y no nos pidió nada a cambio".

El programa cuenta con tres bloques principales: un vivo en el que el actor cuenta parte de su experiencia con el consumo y la recuperación, una entrevista central con personas conocidas que relatan su pasado y presente en relación a la adicción como la cantante Fabiana Cantilo, el basquetbolista "el Loco" Montenegro, el actor Coco Sily y el cantante Juanse, entre otros.

Además de generar un espacio de charla y debate, el programa cuenta con una plataforma y redes que sirven de apoyo y espacio de consulta para todos aquellos que se vean interpelados por el contenido de cada emisión.

Con información de Télam