La aclamada comedia "The White Lotus" tendrá una tercera temporada

La premiada serie de antología "The White Lotus" fue renovada por HBO para una tercera temporada, que mantendrá la mecánica anterior y transcurrirá en otra locación de la misma cadena de resorts exclusivos, con nuevo reparto.

La novedad fue anunciada en los medios especializados de Hollywood tras emitirse tres episodios de la segunda temporada, que concluirá el 11 de diciembre, con un total de siete capítulos.

La serie recibió aclamación de la crítica y obtuvo 20 nominaciones a los premios Emmy, triunfando en 10, incluida Mejor serie de antología, guion, dirección y ocho menciones para categorías de actuación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Otra ganadora de un Emmy por su rol en la miniserie fue Jennifer Coolidge, que se mantiene como la única actriz del primer año en reaparecer con mismo personaje de Tanya McQuoid-Hunt en la segunda temporada y aún se desconoce si volverá para el nuevo envío.

Lo que comenzó como una miniserie de una sola temporada luego mutó a serie de antología debido al éxito recibido en el primer año y ahora representa uno de los productos más valorados de Warner Bros Discovery, con 7,6 millones de espectadores en el debut de la segunda temporada, el título más visto de la plataforma HBO Max.

La primera temporada se estrenó en julio de 2021 y transcurrió en Hawaii, con Murray Bartlett, Coolidge, Connie Britton, Alexandra Daddario, Jake Lacy, Natasha Rothwell, Sydney Sweeney, Steve Zahn, Molly Shannon, Fred Hechinger y Brittany O'Grady.

En su temporada inicial, la comedia negra mantuvo el misterio desde el primer episodio sobre quién estaba en el ataúd en la primera escena de flash forward que da inicio a la serie y el desarrollo de los capítulos tuvo su fuerte en las actuaciones a partir del humor, los conflictos familiares y la gestión diaria del hotel.

Manteniendo la temática de gente adinerada alojada en un hotel cinco estrellas, la segunda temporada fue localizada en Sicilia.

A pesar de la renovación total de elenco y locación, Coolidge retuvo su papel de la primera temporada y se sumó a Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James, Meghann Fahy, Will Sharpe y Leo Woodall.

El creador de la comedia, Mike White, que saltó a la fama por actuar y escribir los guiones de "Chuck and Buck" (2000) y "Escuela de Rock" (2003), volverá a tener el control creativo del proyecto como en las primeras temporadas, en las que estuvo a cargo de la dirección y el guion de todos los episodios, además de ser productor ejecutivo.

"No hay otro lugar en el quisiera trabajar más que en HBO y no hay personas con las que preferiría colaborar más que con su increíble equipo. Me siento muy afortunado de tener esta oportunidad otra vez y estoy entusiasmado por reunirme con mis queridos y talentosos colaboradores de 'The White Lotus'", dijo White.

Con información de Télam