Taylor Swift bate récords y sacude a una taquilla adormecida

En un año marcado por bajas recaudaciones, en la que solo el fenómeno "Barbie" y "Oppenheimer" lograron números importantes, Taylor Swift sacudió a la taquilla del fin de semana en Estados Unidos con "The Eras Tour", el documental sobre su actual gira, que en noviembre próximo marcará su debut absoluto en la Argentina.

El filme que tiene como protagonista total a la estrella del pop reembolsó 96 millones de dólares desde su estreno del viernes pasado y sumó alrededor de 33 millones más en el resto del mundo, según cifras publicadas por el sitio Box Office Mojo.

De esta manera, "The Eras Tour" se convirtió además en la película de concierto más taquillera de la historia al superar "Justin Bieber: Never Say Never", de 2011, que registraba 73 millones; y logró alcanzar a "Guasón", de 2019, que ostentaba el récord de ser el estreno más visto de un octubre.

Sin embargo, se espera que el documental de Taylor Swift incremente aún más su recaudación en los próximos días, lo que entusiasma a una industria que venía bastante alicaída debido a la extensa huelga de actores que repercutió en las taquillas por la falta de promoción.

"The Eras Tour" retrata la actual gira de Taylor Swift, antes de llegar al Estadio River Plate, donde actuará el 9, 10 y 11 de noviembre próximos, en lo que será su debut absoluto en Argentina.

El lejano segundo lugar en la taquilla del fin de semana fue para "El exorcista: Creyentes", que sumó 11 millones a sus arcas, luego de liderar el fin de semana anterior, por lo que acumula un reembolso de 44,9 millones solo a nivel local y 84,9 millones en todo el mundo.

La animada "Paw Patrol: La súper película" quedó en la tercera ubicación con 7 millones, seguida por la terrorífica "Saw X: El juego del miedo" con 5,7 millones y "Resistencia" con 4,3.

Con información de Télam