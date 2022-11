Coni Marino se presenta en el ND Teatro con su espectáculo "La pasión según Magdalena"

La actriz y cantante Coni Marino presentará “La pasión según Magdalena”, un espectáculo de tango que parte de los estereotipos históricos del género para hablar del dolor y los miedos de una mujer en el mundo del macho, en el ND Teatro, del viernes 2 al domingo 4 de diciembre a las 21.

Es una obra de teatro musical con historias de mujeres que cada vez se atreven más a contarlas para revisar y cambiar, en la que dialogan distintas estéticas, desde el cabaret, pasando por el musical, la danza y el teatro físico.

Según Marino, “la potencia y belleza de la música del compositor y bandoneonista Daniel Binelli, junto a su quinteto en vivo, y la autoría de Juan Carlos Dumas convierten a esta obra en una experiencia estética teatral musical única".

Su personaje, Magdalena, es una mujer que vive lo que muchas mujeres: “Creo que los personajes no llegan a mis manos por casualidad, hay allí algo que decir, algo que decirnos –dice la intérprete-. Estar representado ese rol me interpela, me conmueve, y me desafía; tres cualidades que seducen a mi ser artista y a mi ser mujer”.

Las entradas, a precios populares, se pueden obtener a través de Plateanet.

Con información de Télam