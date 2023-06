La nueva franquicia cinematográfica de DC fichó a sus nuevos Superman y Lois Lane

Los intérpretes David Corenswet y Rachel Brosnahan fueron fichados durante las últimas horas para encarnar al Hombre de Acero y a Lois Lane en "Superman: Legacy", el próximo filme de la nueva franquicia cinematográfica de DC que contará con la dirección de James Gunn, y con la que Warner Bros. Discovery inaugurará el reinicio de las adaptaciones a la pantalla grande de su nómina de superhéroes.

Según informó el sitio especializado Indie Wire, la película, que tiene fecha de estreno prevista para julio de 2025, contará la historia de Clark Kent mientras busca reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza como humano en el pueblito de Smalville, en Kansas.

Corenswet, que sucederá de esta manera a Henry Cavill -el último en encarnar a Superman en la fallida saga que DC venía desarrollando antes de la fusión entre WarnerMedia y Discovery, realizada el año pasado-, venía de cosechar algunos papeles en reconocidos títulos del formato chico como "House of Cards", "The Politician", "Hollywood" y la reciente "We Own This City".

Además, el joven actor también escribió, dirigió y protagonizó la serie web de comedia "Moe & Jerryweather", y hacia el futuro ya tiene planes de trabajar junto a la ganadora del Oscar Natalie Portman en la miniserie "The Lady in the Lake", de la plataforma Apple TV+.

En tanto, Rachel Brosnahan debutará en el terreno de los superhéroes ya con un nombre más consolidado en el circuito de Hollywood, que estuvo presente en el rubro de las series durante las últimas semanas tras el estreno de la quinta y última temporada de la aclamada comedia "The Marvelous Mrs. Maisel", en el que daba vida a una ama de casa de clase acomodada de Manhattan en los 50 y 60, que deja atrás su segura pero aburrida vida para perseguir sus sueños de triunfar en el misógino mundo del stand up neoyorquino.

La actriz, que recibió una estatuilla en los Emmy y dos Globos de Oro por ese papel protagónico, también tiene en su haber apariciones en "House of Cards" y en las cintas "El espía inglés" (2020, junto a Benedict Cumberbatch) y "Dead for a Dollar" (2022, con Christoph Waltz y Willem Dafoe).

"Superman: Legacy" tiene como productor a Peter Safran, quien desde octubre del año pasado codirige DC Studios junto a James Gunn, una dupla que ahora tiene el desafío de renovar la suerte de la marca, que hace poco más de una semana lanzó "Flash" y meses atrás "¡Shazam! La furia de los dioses", dos títulos que no probaron ser el éxito en taquilla que se esperaban.

Este lunes pasado, trascendió que Gunn había estado conduciendo algunas pruebas de casting con otros pares protagónicos, entre ellos a Nicholas Hoult ("The Great") y a Tom Brittney ("Grantchester") para Superman, y a Emma Mackey ("Sex Education") y Phoebe Dynevor ("Bridgerton") para Lois Lane.

Con información de Télam