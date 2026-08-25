El mundo del espectáculo está de luto. Michael Wright, actor conocido por sus trabajos en el cine y la televisión, murió a los 70 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Susan Wright, quien informó que el intérprete falleció el miércoles en el UCI Medical Center de California, acompañado por su familia. Wright había sido diagnosticado en 2015 con una enfermedad neurológica degenerativa y también padecía complicaciones derivadas de una insuficiencia cardíaca.

Susan Wright comunicó la muerte de su esposo mediante un mensaje difundido el viernes. Según explicó, el actor murió en paz y acompañado por ella y sus hijos. La familia señaló que el fallecimiento se produjo como consecuencia de complicaciones de la enfermedad de Marchiafava-Bignami, una afección neurológica degenerativa poco frecuente que le había sido diagnosticada en 2015.

Su esposa lo recordó como un hombre dedicado a su familia y destacó tanto su trayectoria profesional como su impacto en distintas generaciones. "Muchos lo conocieron y quisieron a través de The Five Heartbeats, The Wanderers, V, The Principal, Streamers y los muchos otros personajes que interpretó a lo largo de su extraordinaria carrera", expresó.

Sufría una rara enfermedad: murió a los 70 años un reconocido actor.

La trayectoria de Michael Wright

Nacido en Nueva York, Wright debutó en la pantalla grande en 1979 con The Wanderers, una película centrada en una banda de adolescentes del Bronx. En 1983 participó de Streamers, producción por la que compartió junto al resto del elenco el premio a mejor actor en el Festival de Cine de Venecia de ese año.

A lo largo de su carrera, Wright desarrolló una extensa trayectoria tanto en cine como en televisión. Entre sus trabajos más recordados se encuentra The Five Heartbeats, además de la serie V.