Sorpresa total por lo que dijo Tini Stoessel en su último show: "Mi familia..."

Tini Stoessel lanzó un comentario sin filtro contra su familia durante su show en Venezuela y causó revuelo en redes sociales.

La cantante argentina Tini Stoessel canceló su show de Futttura en Miami por, según su comunicado en redes sociales, errores técnicos del estadio. Tras este hecho, la cantante se presentó en Venezuela y lanzó un contundente comentario contra su familia.

{{{htmlAmp}}}

La familia Stoessel atraviesa una situación complicada a partir del escándalo que se armó luego de que Tini Stoessel ordenara una auditoría tras descubrir que no tenía control ni participación accionaria sobre una fortuna estimada en 70 millones de dólares generada a lo largo de sus 15 años de carrera.

En ese marco, desde el escenario de Simón Bolívar la cantante agradeció a aquellos que considera “una familia”: “Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia, Rodrigo es mi familia. Gracias por hacerme sentir tanto amor. Los amo con todo mi corazón”. Este comentario causó impacto en las redes sociales ya que Tini no hizo mención de sus padres ni de su hermano, Francisco Stoessel.

Tini Stoessel suspendió su show en Miami por fallas técnicas

Tini Stoessel canceló su presentación de Futttura, prevista para el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, pocas horas antes del inicio del show. La decisión sorprendió a los fanáticos que ya se encontraban en las inmediaciones del estadio y esperaban ingresar para verla en vivo.

La productora Ake Music comunicó la suspensión mediante un comunicado oficial y explicó que no se habían cumplido los requerimientos técnicos y de producción necesarios para realizar el recital. Además, aclararon que la situación era ajena a la cantante y a su equipo, que estaban preparados para salir al escenario.

Comunicado de Tini Stoessel en Instagram.

Horas después, la artista publicó un descargo en sus redes sociales para explicar lo ocurrido. Según su versión, el estadio fue entregado con varias horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto y los sistemas de sonido, iluminación, video y comunicación no se encontraban operativos en las condiciones necesarias.