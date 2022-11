Shakira criticó "los métodos" de la Hacienda española pero confía en demostrar su inocencia

La cantante Shakira cargó contra "los métodos" del Ministerio de Hacienda español por "perseguirla incluso en años en los que no pasó ni 60 días" en ese país, pero confía "en que se demuestre su inocencia" en el juicio por defraudación que se le sigue, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido hoy.

En sus dichos, recogidos por la agencia DPA, Shakira criticó "los métodos del Ministerio de Hacienda de España tras pagar más de 90 millones de euros y ser perseguida incluso por años en los que no pasó ni 60 días en España".

En ese sentido, se manifestó confiada en que "se demuestre su inocencia tras el juicio".

Shakira será juzgada por presunta defraudación de 14,5 millones de euros al Ministerio de Hacienda español entre 2012 y 2014. En septiembre, la justicia de ese país la envió a juicio por seis presuntos delitos y la Fiscalía pidió condenarla a ocho años y dos meses de prisión.

En ese momento, tras denunciar "un total atropello a sus derechos", la intérprete de "Waka Waka" o "Las caderas no mienten" había afirmado que "la fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en giras internacionales y en 'The Voice'", el programa televisivo estadounidense en el que fue jueza, en un período en el que "aún no era residente en España".

Además, recordó que pagó 17,2 millones de euros (17,4 millones de dólares) que le reclamaba el fisco y, por tanto, "no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda".

Con información de Télam