"Lakers: Tiempo de ganar", sobre la era dorada de ese equipo de la NBA, tendrá segunda temporada

"Lakers: Tiempo de ganar", la serie que retrata los gloriosos años que vivió ese equipo de la NBA con figuras como Earvin "Magic" Johnson y Kareem Abdul-Jabbar durante la década de los 80, fue renovada para una segunda temporada a menos de un mes de su lanzamiento en la plataforma de streaming HBO Max.

La tira, cuya primera entrega de diez episodios está basada en el libro "Showtime", del periodista deportivo estadounidense Jeff Pearlman, cuenta además con el reconocido cineasta Adam McKay ("La gran apuesta", "No miren arriba") en el rol de productor ejecutivo y director de su capítulo piloto.

Creada por Max Borenstein -quien trabajó en los guiones de filmes como "Godzilla" (2014) y "¿Cuánto vale la vida?" (2020)-, "Lakers: Tiempo de ganar" sigue las vidas profesionales y personales de los jugadores, técnicos y otros protagonistas de la historia de ese popular equipo de Los Ángeles en los 80, cuando definió toda una época para el básquet de los Estados Unidos y a nivel mundial.

Su reparto, poblado de nombres propios de Hollywood, incluye a John C. Reilly como Jerry Buss, el legendario propietario de los Lakers hasta su muerte en 2013, y a Adrien Brody como el entrenador Pat Riley, que llevó al club a obtener cuatro campeonatos de la NBA en 1982, 1985, 1987 y 1988.

Además, los jóvenes actores debutantes Quincy Isaiah y Solomon Hughes encarnan a dos figuras claves de ese período: el primero a "Magic" Johnson, considerado como el jugador que marcó un antes y un después en los Lakers, y el segundo al respetado capitán del equipo, Kareem Abdul-Jabbar.

Jason Clarke ("El primer hombre en la luna"), Gaby Hoffman ("Transparent"), Tracy Letts ("The Sinner"), Brett Cullen ("The Blacklist"), Jason Segel ("How I Met Your Mother"), Julianne Nicholson ("Mare of Easttown"), Hadley Robinson ("Utopia"), DeVaughn Nixon ("Snowfall"), Stepehn Adly Guirgis ("El vicepresidente: Más allá del poder") y Austin Aaron ("13 Reasons Why"), entre más, completan la nómina de intérpretes de la serie.

Con información de Télam