Sael contra la violencia policial en San Luis: "El arte no mata, es muy triste la represión"

Sael condenó la violencia policial contra los jóvenes puntanos que fueron golpeados, reprimidos y encarcelados días atrás por la policía provincial en una competencia de rap que se desarrollaba en la plaza principal de la ciudad de San Luis y pidió más empatía hasta "entender que el arte no mata".

"Cuando está la represión de por medio me pone muy triste, porque los pibes no le están haciendo mal a nadie. Lo único que quieren es alejarse de sus problemas por un rato y no están haciendo vandalismo, sólo están rapeando entre ellos", señaló el joven artista, en una charla con Télam.

Su mensaje va en sintonía con la consigna que el viernes pasado volvió a convocar en la Plaza Pringles a la comunidad del hip-hop y a organismos de derechos humanos para defender el arte en el espacio público y condenar la violencia policial: "Espero que la gente pueda entender que ni la música ni el arte matan", se solidiarizó, al igual que otros artistas de la escena como Duki, Trueno, Acru, Wos, Sara Hebe y El Misionero.

"A los artistas que están en San Luis quiero decirles que me pueden tirar un mensaje y que estoy dispuesto a darles una mano con lo que sea. Con beats, con letras, o que vengan a casa grabar. Estoy dispuesto a colaborar. Hay mucho talento. Así como me han dado la mano yo quiero dársela a otros", señaló.

Por los incidentes ocurridos el último domingo de julio fueron sancionados 23 efectivos policiales que fueron pasados a disponibilidad y el Jefe y Sub Jefe de la Unidad Regional 1, a los que se les dio un nuevo destino laboral, según informó el Gobierno provincial.

