La exestrella de “The Partridge Family” Danny Bonaduce se operará por su hidrocefalia

El actor Danny Bonaduce, exestrella de “The Partridge Family” y locutor de radio de “The Danny Bonaduce Show”, reveló que se sometará a una operación cerebral debido a una hidrocefalia que no le permite siquiera caminar.

“No puedo caminar actualmente, simplemente no puedo. Nunca voy a correr en la pista, nunca volveré a boxear, pero si puedo ir de aquí a mi cocina por mi cuenta, ¡bravo!”, dijo el intérprete de 63 años al portal TMZ.

Bonaduce comentó que la decisión la tomó luego de consultar a "100 médicos". La cirugía, explicó, es la colocación de una conducto para drenar el líquido que se formó en su cabeza, el cual le impide movilizarse con normalidad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Si bien no se conocen las causas de la enfermedad, Bonaduce dijo: "He hecho tantas cosas estúpidas. Me di con una guitarra a la cabeza. Eso dolió, y posiblemente fue la causa de todo esto”.

“(El beisbolista) José Canseco -agregó- me golpeó en la cara, con 265 libras. atleta profesional. Y por cierto, no golpeé el suelo".

El actor, que también tuvo pasos por "Monk" y "Sabrina, la bruja adolescente", dijo que no tiene muchas esperanzas de que la operación resuelva su problema, pero que prefiere intentarlo y ser precavido sobre sus resultados.

Con información de Télam