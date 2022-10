No Te Va Gustar calentó la primavera en el Hipódromo de Palermo

(Por Lucía Borello).- En un plan de antidomingo, los y las fans de No Te Va a Gustar (NGTV) se acercaron al barrio de Palermo para disfrutar de la segunda y última fecha en la ciudad de Buenos Aires de la “Gira Luz 2022”, nombre que hace referencia al último álbum de los rockeros.

En dos noches de entradas agotadas, la banda uruguaya tuvo invitados de lujo. En la primera fecha pasaron por el escenario Nicki Nicole, que interpretó la canción compartida con NTVG “Venganza”, Abel Pintos, Mateo Sujatovich -cantante de Conociendo Rusia- y Facundo Cruz Soto -líder de Los Guasones-.

En el show del domingo, Mateo Sujatovich estuvo una vez más acompañando a los orientales con dos canciones, una de su autoría, “Quiero que me llames”. También estuvo Ciro -de Ciro y Los Persas- con el himno del rock argentino “Tan Solo”. Por último, se subió al escenario Karina La Princesita.

El paso de estos artistas argentinos hizo que junto con el rock de NTVG, el espectáculo transitara por diferentes sonidos en una noche que demostró la unión de los hermanos sudamericanos y cómo se disfruta cuando diferentes talentos y estilos se juntan en un mismo escenario.

En una noche fresca de esta primavera, los teloneros Gauchos of the Pampa y la banda española Shinova calentaron motores y subieron la ansiedad del público de estar más cerca de ver a sus ídolos y corear los estribillos más conocidos. Fue difícil la tarea de las bandas soporte ante las ganas que tenían los allí presentes de ver a la banda principal, en este caso NTVG, conjunto que tiene 28 años de carrera, desde su formación en Montevideo en 1994.

"Estoy desde las 8 de la mañana acampando", dijo una fanática que se encontraba contra la valla en primera fila del sector 'campo'. "Yo desde las 6", dijo otra con cara de cansancio pero feliz de poder estar por disfrutar de su banda favorita.

Uno de los últimos temas de Shinova fue un cover de "Quédate", la Bizarrap Session con el español Quevedo que hizo cantar a todos los espectadores. La banda de España se presentará este martes 18 de octubre en Uniclub, en el barrio del Abasto.

Tras chiflidos, gritos, cantitos y aplausos, los instrumentos comenzaron a sonar y apareció la banda completa vistiendo el escenario con una nueva energía. Emiliano Brancciari -voz y guitarra- se presentó con una remera estampada con la cara de Mercedes Sosa.

Abrieron con "Te quiero mas" (2002) y siguieron con "La Rama" (2021) y "Al vacío" (2004), paseando por diferentes discos y diferentes años de NTVG. Después siguieron con el hitazo de 2012 "A las nueve" que coreó el Hipódromo completo. Con Vicky Ripa como corista -la única mujer en el escenario hasta Karina La Princesita- las canciones de NTVG contaron con el talento de esta cantante y activista por la diversidad corporal, que también es coach vocal en "La Voz Uruguay".

En la novena y décima canción se unió a los uruguayos Mateo Sujatovich, alias El Ruso -líder de la banda de rock-indie Conociendo Rusia-. Juntos cantaron "Dejo Atrás" (2021) y "Quiero que me llames" de la banda de El Ruso. El invitado vistió una campera color mostaza, anteojos grandes estilo retro, pantalón marrón y no solo cantó sino que tocó la guitarra: en la primera una electroacústica y en la segunda una eléctrica. "Qué lujazo", expresó con una sonrisa Sujatovich entre canción y canción. Generoso con su colega, Brancciari promocionó el show de Mateo en diciembre en el Movistar Arena.

Hubo momentos más íntimos en los que el cantante se quedó solo con la guitarra en "Memorias del Olvido" (2010) y "Ese Maldito Momento" (2012). Luego, el resto de la banda se le unió en una de las baladas más conocidas de los uruguayos "No necesito nada" (2002). Este tema se lo escribió a una exnovia y habla del amor y el desamor en un vínculo sexo-afectivo: "Sabes lo que me asusta, sabes lo que me gusta estar con vos / pero si estoy con vos no necesito nada".

Los músicos sonrieron todo el show e incluso cantaron las letras aunque no tuvieran micrófono. Se destacó la onda, baile y personalidad del trombonista Denis Ramos, quien además vistió un look muy colorido con un sombrero redondo bordó, un pañuelo de colores azul y rojo y anteojos de sol.

Brancciari reflexionó con el público sobre el nombre del último disco, Luz: "Habla sobre el brillo que uno tiene adentro. Y que a veces, ciertas situaciones nos lo apagan. Pero tenemos que volver a brillar para saber quiénes somos".

Palermo explotó con la famosa armónica en la introducción de "Tan solo" (1992- Los Piojos) y reventó con la entrada de Ciro cantando la segunda estrofa de esta canción que ya es un himno nacional del género.

Con soltura, talento y recorriendo el escenario de punta a punta, Andrés Ciro Martínez agitó la noche porteña. Antes de despedirse contó una anécdota: "Hace poco me enteré por una nota que me pasó mi hija sobre ustedes -NTVG- en la que decía que 'Tan lejos' tardó en estrenarse y lo mismo me pasó con 'Tan solo'. Entonces, tenemos un olfato para los éxitos".

"Cuando empezamos siempre queríamos cruzar para tocar de este lado del río. Desde Montevideo, tocar en Buenos Aires era un sueño. Entonces allá tocábamos en todos lados que podíamos, en fiestas de quince, en casamientos, para poder pagarnos el barco y un hotelito, para tocar en Buenos Aires frente a unas treinta personas. Sentimos agradecimiento y un respeto enorme por el pueblo porteño", compartió al micrófono el cantante y guitarrista.

En la la última tanda de la noche -en un show generoso de casi dos horas y media- sonaron hits como "No hay dolor" (2002) con su sonido con tintes de rock y reggae a la vez. Pasó Karina La Princesita que cantó junto a NTVG "Chau" (2010) con una sonrisa y muy agradecida la artista de música tropical, quien se presentará este 21 de octubre en el Movistar Arena.

Tras una falsa despedida, el conjunto regresó para decir adiós con "Pensar" (2007) y "No era cierto" (1999).

Con información de Télam