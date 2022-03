"Duna" arrasa en las categorías técnicas de los Oscar

Con el premio a Mejores Efectos Visuales, el filme "Duna", del realizador canadiense Denis Villeneuve, arrasa en los rubros técnicos de la 94ta edición de los Premios Oscar.

Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor and Gerd Nefzer encargados de esta especialidad, subieron al escenario del Dolby Theatre a recibir el galardón, que se sumó a otros cinco ya recibidos por la cinta.

Minutos antes, Greig Fraser se había llevado el de Mejor Fotografía, y antes de la gala, en una premiación fuera de ceremonia, la cinta de Villeneuve ya había recibido otras cuatro estatuillas: Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora.

En tanto, "Encanto, filme de Jared Bush, Byron Howard y Charise Castro Smith, producido por Disney y que recrea el universo de la cultura colombiana, se impuso como Mejor Película Animada.

Minutos antes, Sebastián Yatra interpretó, en uno de los números musicales de la noche, "Dos oruguitas", de esta película y nominada en la categoría Mejor Canción Original.

Entre los homenajes que se vienen rindiendo a la historia del cine en el Dolby Theatre, hubo uno por los 60 años del estreno de "El satánico Dr No" de la saga del agente James Bond 007, con imágenes del filme sobre el fondo sonoro de "Live and Let Die", de Paul McCartney.

Con información de Télam