Conmoción por la muerte de la nieta de un histórico expresidente.

Tatiana Schlossberg, periodista ambiental y nieta de John F. Kennedy, falleció este martes 30 de diciembre a los 35 años. La hija de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg atravesó un cáncer sumamente agresivo, el cual dio a conocer al mundo en noviembre del año pasado, así como también el lúgubre diagnóstico de los médicos que la trataron: tenía una esperanza de vida de 12 meses.

Fue su familia quien anunció su partida, en una publicación en redes sociales que fue compartida por la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy. "Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones", redactaron con profundo pesar. A Tatiana la sobreviven su esposo George Moran, así como sus hijos Edwin (de tres años) y Josephine (de un año).

En los estudios posteriores al nacimiento de esta última fue cuando se detectó la neoplasia que resultó no ser benigna. "Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyos rostros viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían", fue lo que escribió ella en un artículo de The New Yorker titulado "Una batalla con mi sangre".

Otra dolorosa muerte en la familia Kennedy

Allí también dejó entrever que sufría de leucemia mieloide aguda, por la cual recibió un transplante de médula ósea y se sometió a quimioterapia. Por otra parte, se lamentó por el dolor que su partida podría significar en su familia: "Durante toda mi vida he intentado ser buena, ser una buena estudiante, una buena hermana y una buena hija, y proteger a mi madre y nunca hacerla enfadar ni molestar. Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para detenerla".

Cabe recordar que han quedado marcados por el trágico asesinato de John Kennedy en 1963, aunque también resultó movilizante la muerte de John F. Kennedy Jr, tío de Tatiana, producto de un accidente aéreo en 1999 (en el que también falleció Carolyn Bessette-Kennedy, su esposa).