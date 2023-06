Ecko graba con una promesa del reggaetón y Khea honra a la amistad en el video de "Nunca voy solo"

Jotaerre, joven promesa del género urbano desde Puerto Rico, presentó su último sencillo titulado “La Demon” que tiene entre los invitados al rapero argentino Ecko.

La canción, en la que también se subieron el venezolano BigSoto y el boricua Lil JouJou, marca una nueva faceta musical del cantante que en esta creación se vuelva de lleno a la música trap, combinándolo con beats lentos y barras bien explícitas.

“Amor, pasión, disciplina, consistencia y enfoque son claves. Si no tienes eso, no vas a lograr nada. Puedes tener amor y disciplina pero si no tienes los otros valores no vas a poder hacerlo”, señalaba Jotaerre a Télam, a comienzos de este año, al reflexionar sobre su actualidad.

Khea presenta el video de "Nunca voy solo"

Khea estrenó el video de “Nunca voy solo” junto a Milo J, una canción que forma parte de su último disco “Serotonina” y que se propone como un homenaje a la amistad.

La pieza audiovisual, dirigida por Lautaro Furiolo, materializa la complicidad, la lealtad y la fraternidad de un grupo de amigos que se congrega en una cancha de fútbol: además de los cantantes, aparecen artistas y streamers como Bhavi, Markitos Navaja, Luquitas Rodríguez y Goncho.

Producido por Nobeat, el videoclip de la canción se grabó en el Club 8 de octubre del barrio de Virreyes, en la zona Norte del Gran Buenos Aires; barrio donde nació y se crio el autor de "Loca".

YSY A presenta "Esta que quema" junto a Sixto Yegros, artista de Sponsor Dios

Luego del reciente estreno de “Caen las estrellas” junto a Nicki Nicole, que forma parte del nuevo trabajo de la cantante rosarina, el rapero YSY A presenta “Esta que quema”, una nueva incursión electrónica.

Con la voz invitada de Sixto Yegros, artista de su disquera Sponsor Dios, y la producción de Baxian, el músico Alejo Acosta Migliarini confirma que el sonido del futuro poco tiene que ver con las categorías tradicionales que, a esta altura ya quedaron viejas.

En paralelo a su vuelta por las novedades musicales, YSY A continúa en España con una importante gira de presentaciones de la mano de su último disco “YSYSMO”, nominado a los Premios Gardel como “Mejor Álbum de Género Urbano”.

Salastkabrón se suma al ciclo del productor Después de la Fiesta

El productor y artista conocido como Después de la Fiesta presenta “Y ustedes?” junto al cantante Salastkbrón, figura nacional dentro de los ritmos del RKT y versátil con habilidad dentro de una base de trap como en esta sesión.

La colaboración es parte del ciclo que el productor lleva adelante su canal de Twitch y donde exhibe la cocina de esas creaciones: de ese encuentro es que surgió esta nueva creación musical que llega tras el último hit del remix de “Poka Luz”, con la participación de Knak, Tadu Vázquez, FMK y Bhavi.

"Me uní a Salas que es un artista muy reconocido en el ambiente del rkt, y elegimos mostrarle a la gente una faceta que nunca vieron de él. Creamos una canción de trap desde cero, todo a través de una transmisión en vivo que se dio por mi canal de Twitch. La canción tiene una energía increíble que sorprende a cualquiera que la escuche”, señaló el productor.

