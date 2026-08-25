No se puede creer lo que reveló Nelson Castro sobre Javier Milei: "Ha decidido"

Nelson Castro analizó el escenario político del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias de haber adelantado "los tiempos electorales". En Radio Rivadavia, el periodista señaló que todavía existe una expectativa entre parte de la sociedad, incluso entre quienes atraviesan dificultades económicas, pero cuestionó la estrategia oficial.

"Sigue habiendo por parte de la gente una actitud de expectativa, inclusive en los que no les está yendo bien, de que alguna cosa mejore", señaló Castro. Sin embargo, el periodista apuntó contra las decisiones del Gobierno y consideró que tuvieron como consecuencia adelantar el escenario electoral. "El Gobierno, con sus conductas, ha adelantado los tiempos electorales. Esto es una mala decisión", sostuvo.

Para Castro, la decisión tiene consecuencias que exceden la discusión estrictamente política. "Esto realmente complica las cosas, porque los tiempos electorales lo que generan son incertidumbres", afirmó.

No se puede creer lo que reveló Nelson Castro sobre Javier Milei.

Los "efectos" de las encuestas

El periodista también se refirió a los sondeos que comenzaron a circular y pidió cautela respecto de sus resultados. "Hoy las encuestas que circulan, después habrá que ver si se cumplen o no, pero tienen un efecto político y económico", planteó Castro.

En ese contexto, consideró que las mediciones de opinión pública pueden influir sobre el escenario aun antes de que se conozcan los resultados electorales. Finalmente, Castro apuntó a la postura adoptada por el Presidente. "El Presidente ha decidido ayer radicalizar su postura, como diciendo ‘es esto’", afirmó.